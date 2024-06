Will Smith reveló cuál cree que es la mejor película de su carrera







Tras ganar el Oscar (escándalo mediante), el actor regresa a primera línea del cine comercial con Bad Boys: Ride or Die, que vuelve a protagonizar junto a Martin Lawrence.

Will Smith eligió su película favorita.

Will Smith se encuentra promocionando su nueva película dentro de la saga Bad Boys. El actor fue parte de Hot Ones, un peculiar programa de entrevistas que coloca a sus invitados contestando preguntas mientras comen alitas picantes de pollo.

Durante la conversación le preguntaron cuál cree que es la mejor película que ha hecho, y Smith no ha mencionado directamente aquella que le hizo ganar el Oscar. “Creo que la mejor película que he hecho es En busca de la felicidad, y justo detrás está la primera Men in Black. La dirección, la fotografía, la música…”.

Smith protagonizó junto a su hijo Jaden Smith En busca de la felicidad en 2006. Ya han pasado casi 20 años de una película aclamada por la crítica, centrada en la historia real de un padre soltero de San Francisco que ascendía en su empresa tecnológica a partir de ir vendiendo de puerta a puerta.

Smith fue nominado a Mejor actor por En busca de la felicidad, y volvió a trabajar más tarde con su director Gabriele Muccino en Siete almas. Más allá de lo satisfactoria que fue esta experiencia, Smith distingue otros films durante cuyo rodaje disfrutó enormemente. “Entre las películas que más me he divertido haciendo están Bad Boys y Aladdin”, añade. “Si tuviera que meter cuatro de ellas en una cápsula del tiempo serían En busca de la felicidad, la primera Men in Black, Soy leyenda y probablemente El método Williams”.

Precisamente Soy leyenda tendrá pronto una secuela, que Smith protagonizaría junto a Michael B. Jordan, pero de la que aún no hay detalles. La elección de los papeles de Will Smith La mención a Men in Black junto a Soy leyenda y Bad Boys, por otra parte, alude a una época entre los 90 y los 2000 donde Smith fue la mayor estrella de Hollywood, y el actor lo atribuye al buen juicio de quien era su manager entonces, James Lassiter. “Durante las 10 películas que hice en la cima de mi carrera, Lassiter elegía las películas. Simplemente tenía buen ojo. Yo no quería hacer En busca de la felicidad. No quería hacer Ali. Y él eligió Men in Black”, explica.

