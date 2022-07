Chris Rock finalmente habló en sus espectáculos sobre el cachetazo de Will Smith

“Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”, dijo Rock el domingo, según US Weekly. Más tarde dijo: “No soy una víctima. Sí, eso duele, hijo de puta. Pero me sacudí esa mierda y me fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por un corte de papel”.

Rock, en una gira de comedia a nivel nacional con el también actor y comediante Kevin Hart, hizo una broma similar en el show de MSG el sábado.

El golpe ocurrió en los Oscar cuando Rock bromeó sobre el corte de pelo de Jada Pinkett-Smith, la esposa de Will Smith que padece de alopecia. Smith, sentado con su esposa en la audiencia, gritó en voz alta: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca" antes de saltar al escenario y golpear a Rock en la cara.

Smith luego se disculpó y renunció a la Academia. Además tiene prohibido participar en eventos de los Oscar durante 10 años.

Antes de los espectáculos de la gira actual, Rock se negó a abordar el tema y le dijo a la audiencia de un casino en abril: “Estoy bien, tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen. La vida es buena. Recuperé mi audición”.