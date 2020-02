Ya están grandes...

Igual que sus dos lejanas predecesoras, “Bad Boys” y Bad Boys 2”, esta “Bad Boys For Life” es el tipo de película que, pescada en un zapping del cable (o en un streaming) puede llegar a parecer sólida y entretenida, pero que vista en cine luce como lo que es, una larga serie de tiroteos intercalados con una mínima excusa de argumento. Al principio del film, Martin Lawrence es abuelo y quiere retirarse, y a Will Smith le pegan varios tiros y casi lo dan por muerto. Por supuesto, ni uno se retira ni el otro muere, pero el asunto es que quien lo trató de matar es el hijo de un narco mexicano con una madre vengativa, apodada “La bruja”. Repuesto de sus heridas, el que clama venganza ahora es Smith y pone manos a la obra para dar con quienes lo quieren muerto. Hay algunas imaginativas escenas de acción y otras no tanto, aunque el promedio estaría mejor si no fuera por el poco inspirado desenlace en México. En el reparto, el único actor que se destaca es Joe Pantoliano.