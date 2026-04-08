Chau acolchados viejos: la nueva tela para las camas que marca tendencia en este otoño-invierno

Todo lo que hay que saber sobre las nuevas telas que reemplazan a los acolchados y cambian la forma de abrigarnos cama.

Con la llegada del otoño y la inminente aparición del invierno en unos meses, la forma de vestir la cama vuelve a ocupar un lugar en la cabeza de las personas.

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Durante muchos años, los acolchados gruesos dominaron los dormitorios por su capacidad de abrigarnos a la hora de dormir. Sin embargo, en este 2026 esa lógica empieza a cambiar y nuevas tendencias en textiles buscan combinar confort térmico, con armonía estética .

Los especialistas en decoración y diseño de interiores coinciden en un cambio es necesario, porque actualmente la gente ya no quiere sumar capas pesadas, sino elegir materiales que permitan regular la temperatura, sin sacrificar la comodidad. Es por eso, que los tradicionales acolchados empiezan a quedar en segundo plano frente a las opciones más modernas.

La principal tendencia de esta temporada son los materiales. En lugar de los clásicos rellenos que tendían a ser sintéticos o muy pesados, los nuevos cubrecamas se inclinan por fibras naturales y tejidos livianos.

Entre las telas que más se van a ver en esta temporada se destacan:

Lino lavado: este material es reconocido por su resistencia, se adapta tanto al frío como a ambientes templados mientras que aporta una estética elegante y relajada.

Algodón orgánico (percal): Es fresco, aporta suavidad y una sensación similar a la de las camas de hotel. Es ideal para quienes buscan confort sin excederse con el abrigo.

Bambú: uno de los materiales más innovadores, posee propiedades antibacterianas y una textura sorprendentemente muy suave (está especialmente recomendado para pieles sensibles).

Gasa de algodón: esta tela es extremadamente liviana y genera un efecto que permite abrigar sin sobrecargar la cama.

Por otro lado la manta ponderada, que incorpora peso de forma equilibrada para generar un efecto relajante y mejorar la calidad del descanso, está ocupando cada vez mas terreno en las nuevas tendencias. Hay que tener en cuenta que esta no se lava tan seguido, sino que se realiza cada tres o cuatro semanas.

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El diseño de los nuevos cubrecamas

El cambio también es estético. La nueva tendencia en cubrecamas tiene un estilo más minimalista, donde la cama se convierte en protagonista del dormitorio.

Los colores que predominan son las tonalidades neutras y suaves, como por ejemplo:

tonos arena y blancos no tan brillantes

verdes y azules apagados

colores pastel

Estas paletas de colores generan una sensación de calma y amplitud visual. Otro aspecto clave es la mayor inspiración está en hoteles de lujo, la tendencia busca replicar esa experiencia de descanso pero en el hogar.

Cómo lavar estas telas

El mantenimiento de estos nuevos materiales es otro de los factores que explica su popularidad. En general, son telas más fáciles de lavar y conservar. Sin embargo, se recomienda averiguar sus características, ya que cada una tiene sus particularidades a la hora del lavado.

Algunas recomendaciones clave: