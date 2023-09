Yorgos Lanthimos ganó el León de Oro del Festival de Venecia por "Poor Things"

Otros galardones incluyeron a la directora polaca Agnieszka Holland, que ganó un premio especial del jurado por "Green Border", su desgarrador drama sobre la difícil situación de los refugiados atrapados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Por otra parte, Alex Braverman se llevó el premio al mejor documental por "Thank You Very Much", que analiza la carrera del legendario comediante Andy Kaufman, mientras que "Love Is a Gun", el debut como director del actor taiwanés Lee Hong-chi, ganó el premio León del Futuro a la mejor ópera prima.

Festival de cine Venecia: Bradley Cooper brilla con "Maestro" y Roman Polanski decepciona

Comenzó el aclamado Festival Internacional de cine de Venecia con alagos para el actor y director estadounidense Bradley Cooper, que logró mediante un gran parecido físico resucitar al compositor Leonard Bernstein en su biografía cinematográfica "Maestro". En contraposición, la desastrosa presentación de la última obra de Roman Polanski se llevó todas las críticas.

Multipremiado en 2019 por "Nace una estrella", Cooper es un actor que ha sabido mantener un inhabitual equilibrio en Hollywood entre su carrera de actor de grandes éxitos de taquilla ("El francotirador", "¿Qué pasó ayer?") y obras de autor como "Maestro", coproducida con Martin Scorsese y Steven Spielberg. El francopolaco Roman Polanski, de 90 años, regresó por su parte a Venecia con un vodevil rodado en un hotel suizo, "The Palace", con viejas glorias del séptimo arte.

Ni Cooper ni Polanski estaban presentes en el Lido. El director estadounidense, a causa de la huelga de actores en Hollywood, mientras que Polanski, que vive en Suiza, sigue bajo amenaza de extradición judicial en Estados Unidos por la violación de una menor en 1977.