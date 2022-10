YouTube: Every Breath You Take de The Police superó las mil millones de reproducciones

Dirigido por el dúo de música inglés Godley & Creme, el video musical captura al trío en blanco y negro, con Sting en el contrabajo, Andy Summers en la guitarra y Stewart Copeland en la batería.

En 2019, “Every Breath You Take” fue nombrada la canción más interpretada en los BMI Pop Awards, con 15 millones de reproducciones en la radio. La canción también se agregó al Billions Club de Spotify el año pasado después de alcanzar más de mil millones de reproducciones en esa plataforma.

The Police, que surgió de la "nueva ola" británica original de finales de la década de 1970, es conocida por álbumes exitosos como "Reggatta de Blanc" de 1979, "Zenyatta Mondatta" de 1980 y "Synchronicity". El trío ganador de múltiples premios ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo y obtuvo dos Brit Awards, un MTV Video Music Award y seis premios Grammy, incluida la mejor interpretación pop de un dúo o grupo por "Every Breath You Take". En 2003, la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

El canal de YouTube de The Police tiene más de 1,5 millones de suscriptores y, según la plataforma, su video musical "Every Breath You Take" ha promediado más de 300.000 visitas diarias en lo que va del año.

La popularidad de la canción continúa perdurando también a través de la licencia para otros usos que hacen que los fanáticos de la música vuelvan a escuchar el original, por ejemplo "I'll Be Missing You" de Puff Daddy.