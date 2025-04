Yuyito Gonzaléz volvió a su programa: Rosina Beltrán debutó como panelista y sorprendió con un furcio

La conductora arrancó su programa: "¡Buenos días a todos! ¿Cómo les va? ¡Cómo los extrañé durante todo el verano! Qué hermoso estar acá, tenemos un montón de cosas nuevas", y continuó: "Estoy feliz con el equipazo que tengo para hablar de todo lo que son noticias del espectáculo y actualidad, los voy a ir presentando. Yo me voy a ir enterando de todo acá porque en el verano no supe lo que pasó ni en la farándula ni en las noticias. Así que hoy me entero de todo", agregó.

“Dije que me iba a desquitar de todas las maldades que me han dicho durante el verano, pero no. Hoy estoy con ondas de amor y paz. No quiero que queden dudas. Le quiero mandar un beso a mi amor", dijo refiriéndose a Javier Milei. "Le quiero dedicar el programa a mis hijos hermosos, a mi nieta, a mi yerno y, a mi amor”, añadió.