Aconsejan mirar más a los 5 fabulosos y menos a las 7 magníficas.

Los analistas debaten si hay o no una burbuja en Nvidiao en las otras seis también llamadas “magníficas” (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Tesla), mientras un gigante de Wall Street como el JP Morgan salió recientemente a sostener que no hay ninguna exacerbación en este grupo de acciones tecno. Claro que también no deja de reconocer que no es muy sano que Wall Street muestre una concentración extrema donde estas siete acciones representan actualmente casi un tercio de la capitalización total.