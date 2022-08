Los activos argentinos cortaron racha alcista influenciados por la caída de Wall Street

Las acciones y los bonos venían de una seguidilla de alzas por un mejor clima inversor luego de que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, se comprometiera a bajar el déficit fiscal, fortalecer las reservas del BCRA, disminuir la tasa de inflación y dar un mayor impulso al comercio.

"Es indispensable, en situaciones como la que atraviesa Argentina, bajar la inflación de forma brusca. Que la inflación esté baja es una condición necesaria para la estabilización plena de la economía. Sin embargo, también se requiere que se estabilicen las cuentas públicas y externas, que la deuda pública sea sostenible", dijo el economista Martin Rapetti.

"Bajar la inflación no garantiza crecimiento. No te garantiza crecer un 4% todos los años. Es una condición necesaria, pero hay que hacer más tareas vinculadas al crecimiento económico. Hay que poner las variables en orden. Sin estabilizar es imposible, con estabilizar no alcanza", agregó.

El Ministerio de Economía licitará el lunes títulos del Tesoro con el fin de buscar financiarse por unos 89.000 millones de pesos para hacer frente a un vencimiento de letras 'Ledes'.

"Es sabido que los problemas siguen y que falta resolver un montón de cuestiones, que van desde el déficit fiscal, hasta la matriz productiva. Hay mucho pendiente y se necesita un paquete de municiones robusto, con medidas que terminen de seducir y de darle convicción a este mercado que recién está entrando en calor", señaló Gonzalo Gaviña de Portfolio Personal Inversiones.

S&P Merval y ADRs

En la bolsa, el índice Merval cedió un 0,92%, a 141.459,95 puntos, luego de marcar un nivel máximo histórico de 143.246,85 unidades tras los primeros negocios. El Merval venía de acumular una mejora del 9% en las cuatro rondas anteriores, con sucesivos récord a cada cierre. En el panel líder la mayor baja fue para Cresud (-5,5%), y la principal alza para Aluar (+1,2%).

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street cerraron con mayoría de bajas ante el hundimiento de los principales índices en Wall Street. El Dow Jones perdió 3%, el S&P 500 cayó 3,4% y el Nasdaq se desplomó 3,9%. Encabezaron las bajas en la Bolsa de Nueva York, Globant (-6,5%), Cresud (-5,7%) y Ternium (-4,9). La mayor suba fue para Banco Macro (+2%).

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que la economía del gigante del norte necesitará una política monetaria estricta "durante algún tiempo" antes de que la inflación esté bajo control, lo que implicará un crecimiento más lento, un mercado laboral más débil y "algo de dolor" para hogares y empresas, y advirtió que no hay una cura rápida para el acelerado aumento de los precios.