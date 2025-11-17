Alphabet salta en la bolsa tras revelarse una apuesta millonaria de Warren Buffett







Berkshire Hathaway poseía aproximadamente 17,85 millones de acciones de Alphabet al 30 de septiembre.

Alphabet recibe el apoyo de Warren Buffett mediante una superinversión.

Las acciones de Alphabet, la tecnológica matriz de Google, saltaron en Wall Street más de un 5% durante la jornada de este lunes tras la revelación de una significativa participación por parte de Berkshire Hathaway, el conglomerado del legendario inversor Warren Buffett.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El documento presentado a los reguladores muestra que Berkshire Hathaway poseía aproximadamente 17,85 millones de acciones de Alphabet al 30 de septiembre, lo que representaría una inversión cercana a los u$s4.930 millones al precio de cierre más reciente.

Este movimiento destaca porque, históricamente, el holding de Warren Buffett fue dado a realizar nuevas inversiones en el sector tecnológico, por lo que esta operación marca un giro significativo en su estrategia.

Confianza para Alphabet El mercado interpretó la noticia como un espaldarazo de confianza hacia Alphabet. Inversores y analistas lo tomaron como una señal de que la compañía está considerada como plataforma tecnológica robusta, capaz de capitalizar tanto su negocio central de búsqueda y publicidad como sus apuestas en Inteligencia Artificial (IA) y servicios en la nube.

warren buffett.jpg Warren Buffett apostó casi u$s5.000 millones en acciones de Alphabet. Grok IA Desde un punto de vista estratégico, Alphabet ya presentaba un panorama alentador: sus negocios de publicidad digital continúan siendo la columna vertebral de los resultados. Al mismo tiempo, su unidad de nube (Google Cloud) y su desarrollo en IA (incluyendo herramientas de búsqueda con generación de lenguaje e infraestructuras de datos) son vistos como disparadores de crecimiento a mediano y largo plazo.

Warren Buffett ve el potencial Asimismo, los analistas remarcaron que, a pesar de las inversiones elevadas en IA y la presión regulatoria que enfrenta Alphabet, el múltiplo de valoración de la empresa (de alrededor de 25 veces las ganancias proyectadas) se mantiene más moderado frente al de otros gigantes tecnológicos como Nvidia o Microsoft. En ese sentido, la compra de Berkshire puede interpretarse como un movimiento táctico, o sea, aprovechar una compañía de gran escala tecnológica que aún tiene "descuento" respecto a sus pares. Aunque la revelación de la inversión institucional actúa como catalizadora, el impulso real para Alphabet radica en su capacidad para sostener crecimiento en un entorno cada vez más dominado por la IA, la nube y los (potencialmente) disruptivos servicios de búsqueda.