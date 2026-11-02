Alphabet vuelve a emitir deuda en Europa para financiar su multimillonaria apuesta en inteligencia artificial + Agregar ámbito en









La matriz de Google lanzó una colocación en siete tramos de hasta 19 años para poner a prueba la demanda de los inversores. La operación busca fondear su capex en IA en un clima de tensión bursátil, tras perder u$s500.000 millones de valuación por dudas sobre sus costos operativos.

Alphabet: La matriz de Google emitió bonos en Europa para financiar su carrera en IA.

Alphabet busca financiamiento en Europa para acelerar su carrera en IA: la matriz de Google volvió al mercado de deuda del Viejo Continente por segunda vez en 2026 con una nueva emisión de bonos. La colocación se produce en un escenario de tensión bursátil, tras la reciente caída de sus acciones por las dudas de Wall Street ante los gigantescos desembolsos requeridos por la inteligencia artificial.

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Alphabet lanzó la comercialización de su deuda europea en siete tramos, con plazos que van desde los 2 hasta los 19 años. La operación servirá como un termómetro clave para medir el apetito del mercado europeo por la deuda de los gigantes tecnológicos, en un momento donde la cautela domina a los inversores frente a los multimillonarios desembolsos en infraestructura de IA.

En cuánto a las condiciones financieras de la emisión, los precios orientativos para la deuda de Alphabet ubican el tramo a dos años en 60 puntos básicos sobre los swaps de referencia, mientras que el bono a 19 años busca captar inversores con un spread de entre 205 y 210 puntos básicos. La colocación está liderada por Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank, y su precio final se fijará a lo largo de este lunes.

La colocación está liderada por Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank, y su precio final se fijará a lo largo de este lunes. El detalle La nueva colocación se produce tras que Alphabet captara 9.000 millones de euros en mayo mediante una emisión de deuda estructurada en seis tramos. Con esta segunda operación, el gigante digital vuelve a recurrir al mercado europeo para obtener financiación en un ejercicio marcado por el fuerte incremento de las necesidades de capital de las grandes tecnológicas.

El movimiento también coincide con un deterioro de la confianza del mercado. Los resultados del tercer trimestre de Alphabet intensificaron las preocupaciones sobre el volumen de recursos que exige la carrera por la IA. La compañía llegó a perder u$s500.000 millones de capitalización bursátil después de que sus cifras de ingresos quedaran por debajo de las expectativas de los analistas.

La compañía llegó a perder u$s500.000 millones de capitalización bursátil después de que sus cifras de ingresos quedaran por debajo de las expectativas de los analistas. Además, los seguros frente a un posible impago de su deuda (Credit Default Swaps o CDS) registraron el pasado viernes un incremento de 6,4 puntos básicos, hasta rozar los 91 puntos básicos, lo que representa su nivel más elevado hasta la fecha, según datos de Bloomberg. La presión sobre Alphabet se enmarca en una tendencia generalizada que afecta al conjunto del sector tecnológico. La compañía mantiene su previsión de inversión de capital (capex) de hasta 205.000 millones de dólares para 2026, mientras que otros gigantes como Microsoft, Amazon, Meta y Oracle también afrontan abultados compromisos financieros para ampliar su infraestructura de centros de datos y capacidad de computación.