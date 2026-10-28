¿Quiénes se benefician de una salida a la bolsa de Anthropic?

Los bancos de Wall Street y los fabricantes de chips están entre quienes parecen estar en condiciones de sacar provecho del debut bursátil del gigante de la inteligencia artificial.

Expectativas en Wall Street por la salida a la bolsa del gigante de la IA.

Andrew aquí. Tenemos un análisis de la presentación de 335 páginas de Anthropic para su oferta pública inicial (I.P.O.) , que abarca a los mayores ganadores (y perdedores), los bancos de Wall Street que aspiran a obtener enormes comisiones y si esta megacotización estimulará al mercado en general o creará un exceso de oferta de acciones.

¿Uno de los grandes destacados? Spark Capital . Está en condiciones de convertir sus aproximadamente u$s777 millones en inversiones realizadas desde 2023 en la asombrosa cifra de $10.900 millones si Anthropic alcanza una valuación de u$s1,5 billones, según PitchBook. Más información a continuación.

El clima positivo en torno a la presentación de la I.P.O. de Anthropic sigue impulsando los mercados. Los futuros de las acciones estadounidenses suben el martes, incluso mientras los inversores vuelven a concentrarse en los enormes gastos necesarios para financiar el auge de la inteligencia artificial.

La publicación del muy esperado formulario S-1 del fabricante de chatbots contribuyó a provocar un repunte de las acciones tecnológicas el lunes. El prospecto expuso las promesas, los desafíos y los riesgos de comercializar inteligencia artificial de vanguardia, con algunas cifras asombrosas. Dicho esto, dejó afuera detalles fundamentales.

Los analistas y quienes apuestan en Polymarket, el mercado de predicciones, solo pueden especular sobre si Anthropic alcanzará una valuación de u$s2 billones, una cifra de la que Wall Street y Silicon Valley vienen hablando desde hace meses.

¿Quiénes podrían beneficiarse? Eso está un poco más claro ahora, mientras la empresa y sus bancos apuntan a la semana del 16 de noviembre para la I.P.O., informa The Wall Street Journal, citando fuentes no identificadas. Entre los ganadores más probables se encuentran:

Los primeros inversores, como Eric Schmidt , ex C.E.O. de Google; Jaan Tallinn , fundador de Skype; y Sam Bankman-Fried , el desacreditado empresario de criptomonedas. Amazon, Google, GIC (el fondo soberano de Singapur), así como las firmas de capital de riesgo Spark Capital, LightSpeed Venture Partners y Sequoia Capital , también son importantes inversores.

Los fabricantes de chips y las neoclouds, las empresas que alquilan capacidad informática a compañías de I.A. Los inversores impulsaron el lunes las acciones de estas empresas después de que el formulario S-1 de Anthropic enumerara acuerdos por unos u$s807.000 millones en capacidad informática e infraestructura relacionada con la I.A. para los próximos años.

Algunos pesos pesados de Wall Street (más sobre esto a continuación).

Pero la gran pregunta es si la gigantesca salida a bolsa de Anthropic puede revitalizar la paralizada cartera de I.P.O. y acallar las conversaciones sobre una burbuja de I.A.

Esto es especialmente relevante para:

OpenAI . Se espera que presente su documentación el próximo año. ¿Cómo será entonces el apetito de los inversores por la I.A., especialmente si la salida a bolsa de Anthropic no logra cumplir sus elevadísimas expectativas?

Las criptomonedas. Bitcoin cotizaba por debajo de u$s80.000 el martes y acumula una caída de casi el 8% en las últimas tres semanas. Los observadores del mercado ya han visto antes cómo el dinero salía de las inversiones en criptomonedas para dirigirse a la I.A. ¿Podría ser este otro de esos momentos?

El mercado de bonos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió ligeramente el lunes y cotizaba alrededor del 5% el martes. Algunos inversores han expresado preocupación por la posibilidad de que la oleada de endeudamiento de las empresas de I.A. implique una avalancha de bonos corporativos que desplace la demanda de deuda pública, elevando los rendimientos.

También vale la pena destacar: Anthropic propone permitir que algunos accionistas comiencen a vender acciones el mismo día de su salida a bolsa. Para otros accionistas, el período de bloqueo vencería en los días de negociación 27, 48 y 62. Habitualmente, las empresas establecen una restricción más cercana a los 180 días para intentar evitar la volatilidad del primer día.

Lo que está pasando

Microsoft ofrece retiros voluntarios a 60.000 empleados. El gigante tecnológico anunció la medida, que alcanza a una cuarta parte de su fuerza laboral, el lunes, mientras busca reducir costos y canalizar dinero hacia la inteligencia artificial. (Espera que sus gastos de capital, principalmente en centros de datos, alcancen unos u$s190.000 millones este año). La oferta llega cuando los inversores han comenzado a castigar a los gigantes tecnológicos por el aumento de los costos asociados al desarrollo de la infraestructura de I.A.

Según informes, se está preparando una importante fusión en el sector de reparto de alimentos. DoorDash está en negociaciones avanzadas para comprar a su rival Instacart por alrededor de u$s17.000 millones, informa The Wall Street Journal, citando fuentes no identificadas. La valuación de Instacart se ha desplomado desde 2021, a medida que se desvaneció el auge de los servicios de reparto durante la pandemia de coronavirus y Walmart y Amazon se convirtieron en competidores más difíciles. Según The Journal, un acuerdo podría concretarse esta misma semana.

Dollar General es acusada de cobrar de más a sus clientes. La F.T.C. y 20 estados demandaron a la cadena de descuentos, argumentando que había estado cobrando por los productos precios superiores a los anunciados. La empresa ha recibido miles de quejas de clientes por esta aparente práctica, dijo la agencia. Las acciones de Dollar General, que afirmó que se defendería “enérgicamente”, cayeron en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Anthropic elige a sus bancos

La esperada salida a bolsa de Anthropic es el ejemplo más reciente de la feroz competencia entre Morgan Stanley y Goldman Sachs por ser el banco líder en las I.P.O. de inteligencia artificial, informan Lauren Hirsch y Sri Muppidi.

Goldman y Morgan Stanley son los principales colocadores. Están en condiciones de generar enormes comisiones mientras trabajan para vender acciones en el debut bursátil del gigante de I.A., que podría buscar recaudar más de u$s100.000 millones. Las posiciones principales también los ayudan a comercializar sus servicios entre otras empresas, así como entre clientes adinerados para su negocio de gestión de patrimonios privados.

La composición es similar a la de la I.P.O. de SpaceX, en la que ambos bancos fueron los principales colocadores. Goldman vuelve a aparecer más a la izquierda que todos los demás colocadores, una posición que representa el codiciado título de banco principal, o “lead left”. Morgan Stanley es el “agente de estabilización”, lo que significa que el banco será responsable de garantizar que las operaciones se desarrollen sin problemas durante el primer día de cotización de Anthropic.

Vale la pena señalar que ser el banco principal no siempre se traduce en mayores comisiones de asesoramiento: en la oferta de SpaceX, ambos bancos embolsaron alrededor de $100 millones cada uno, según mostraron los documentos presentados.

También se ha seleccionado a otros veinte bancos para la operación, encargados de vender acciones de la empresa a inversores del mercado público. Esos esfuerzos pueden resultar más complicados en medio de la reciente volatilidad de las inversiones en I.A. Se espera que los bancos también incluyan a inversores particulares, así como a inversores internacionales.

El lunes fue un día de intensa actividad para las operaciones relacionadas con la I.A.:

Goldman Sachs fue el único agente estructurador del acuerdo de deuda de SpaceX por aproximadamente u$s40.000 millones.

Morgan Stanley y Goldman Sachs fueron elegidos para liderar la ampliación de capital prevista por Meta, que se incrementó hasta casi u$s98.000 millones.

Bank of America, Blackstone, Citi y Morgan Stanley anunciaron un acuerdo de u$s63.000 millones para comprar chips de Broadcom destinados al uso de Anthropic. Hock Tan, C.E.O. de Broadcom, mantuvo conversaciones con ejecutivos bancarios durante el fin de semana para conseguir cerrar el acuerdo, informó The Wall Street Journal, citando fuentes no identificadas.

Los fundadores de Ben & Jerry's presionan a sus propietarios para que vendan

Los fundadores de Ben & Jerry's están embarcados en una misión para liberar a la marca de helados que lleva sus nombres, y cuentan con un nuevo y poderoso aliado del mundo del capital privado.

Ben Cohen y Jerry Greenfield vendieron su empresa a Unilever hace más de un cuarto de siglo. Ahora pertenece a Magnum Ice Cream Company, una empresa que cotiza en bolsa y que se escindió de Unilever el año pasado.

Cohen y Greenfield han estado intentando volver a adquirir al fabricante de sabores como Cherry Garcia y Chunky Monkey, o forzar su venta. Están frustrados porque sus propietarios corporativos han reprimido el activismo político de la empresa.

Su último plan implica una reestructuración corporativa creativa que involucra al gigante del capital privado KKR, informa The Wall Street Journal:

Pete Stavros, codirector global de capital privado de KKR, ha estado conversando con Cohen y Greenfield sobre un acuerdo para separar el negocio y estructurarlo bajo un plan de propiedad accionaria para empleados, o ESOP, dijeron Cohen y Stavros. La estructura otorgaría acciones a los empleados de base, al tiempo que proporcionaría beneficios fiscales a la empresa y apelaría a los valores sociales que la marca ha promovido durante mucho tiempo.

Stavros ha asumido el proyecto de manera independiente de su trabajo en KKR. Para tener éxito, debe persuadir a una contraparte reacia a concretar el acuerdo.

Magnum, que tiene un valor de mercado de alrededor de u$s12.000 millones, ha insistido en que Ben & Jerry's no está a la venta. La marca podría tener por sí sola un valor de alrededor de u$s3.000 millones, informa The Journal, citando una fuente no identificada. Y presenta desafíos particulares.

Ben & Jerry's mantiene hoy una estructura corporativa inusual que ha vuelto más compleja la gestión de la empresa. Funciona con un directorio independiente que tiene poder de decisión sobre su misión social y su marketing, gracias a un acuerdo que los fundadores alcanzaron en 2000, cuando Unilever la adquirió.

Stavros dijo que ayudaría a garantizar que una estructura ESOP en Ben & Jerry's fuera “comercialmente viable” para ambas partes, si Magnum aceptaba vender.

Las acciones, los bonos y la moneda de Brasil sufrieron fuertes ventas el lunes, después de que el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, ganara la reelección. El principal índice bursátil de Brasil, el Bovespa, cerró con una caída de casi el 14 por ciento, su peor descenso en una sola jornada en más de seis años. Los inversores están preocupados por cómo abordará el Gobierno el aumento de la deuda pública y la elevada inflación.

Una start-up manufacturera estadounidense recauda u$s2.100 millones

La creencia de que Estados Unidos ha cedido demasiada capacidad manufacturera a otras partes del mundo atraviesa todo el espectro político. Pero las soluciones sobre cómo recuperar esa capacidad siguen fragmentadas.

Re, una empresa con sede en Massachusetts que presta servicios de fabricación a start-ups, afirma tener un plan para avanzar. El martes, Re anuncia una financiación de u$s2.100 millones liderada por General Catalyst y el grupo de asesoramiento Strategic Investment de JPMorgan Chase, informa en primicia Niko Gallogly.

La empresa fue fundada en 2020 y está dirigida por Jeff Wilke, William Barker y Miles Arnone, sus fundadores. Wilke ayudó anteriormente a desarrollar y dirigir el negocio global de comercio minorista de Amazon.

Alcanzar a China: Re se especializa en diseñar entornos fabriles integrados para desarrollar productos de hardware de manera rápida y eficiente, desde el concepto hasta la producción a gran escala. Sus fundadores afirman que Washington no ha logrado seguir el ritmo de las capacidades de diseño o fabricación de Beijing.

“Si te concentrás en eliminar y reducir costos”, dijo Arnone, el CEO, a DealBook, entonces “podés acercarte bastante a lo que se puede hacer en China”. Re, dijo, lo consigue asociándose desde las primeras etapas del proceso de diseño.

Un ejemplo de su enfoque es Slate Auto, una start-up de vehículos eléctricos que Re ayudó a incubar. Se dice que las camionetas pickup de Slate requieren muchas menos piezas que los vehículos eléctricos de sus competidores.

Una camioneta Slate cuesta aproximadamente u$s25.000, frente a unos u$s38.000 del modelo más barato de Tesla.

El objetivo de Re es ayudar a construir un Shenzhen nacional, dijo a DealBook Hemant Taneja, C.E.O. de General Catalyst, en referencia al centro manufacturero chino.

La empresa tiene unas 15 instalaciones fabriles en Estados Unidos. Espera triplicar su presencia en los próximos años. Sus clientes pertenecen a múltiples industrias, entre ellas la aeroespacial, la defensa, la robótica y la automatización.

Arnone dijo a DealBook que Re había aumentado sus ingresos entre un 25% y un 30% durante los últimos años. Pero señaló que las capacidades de fabricación no podían ampliarse siguiendo los plazos típicos de crecimiento explosivo de las empresas respaldadas por capital de riesgo.

“Estamos en una trayectoria más larga, pero en una trayectoria ascendente”, dijo Arnone.

LECTURA RÁPIDA

Operaciones

EQT dijo que compraría Range Resources por $13.000 millones en acciones, en una operación que crearía el mayor productor de gas natural de Estados Unidos. (Reuters)

Según informes, Universal Music Group mantuvo conversaciones preliminares este año sobre la posibilidad de dejar de cotizar en bolsa con firmas de Wall Street, entre ellas Apollo Global Management, TPG y Blackstone. (Bloomberg)

Política, políticas públicas y regulación

Según informes, negociadores estadounidenses y canadienses están trabajando en un acuerdo para aliviar los aranceles de la administración Trump sobre el acero y los automóviles canadienses. (Reuters)

“Europa contra Elon: 5 maneras en que la U.E. está intentando desplazar a Starlink de Musk” (Politico)

Lo mejor del resto

“Por qué algunas personas están usando aplicaciones para hacer amigos” (NYT)

Dos importantes empresas chinas están cortando sus vínculos comerciales con la estrella del fútbol francés Kylian Mbappé después de que aparentemente hiciera una broma sobre Mao Zedong, el antiguo líder de China. (The Athletic)

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