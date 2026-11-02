Las acciones de grandes bancos estatales de China se disparan tras reportar sólidas ganancias + Agregar ámbito en









Los principales bancos estatales de China impulsaron las bolsas de Hong Kong y Shanghái con subas de hasta 3,6% tras reportar su crecimiento trimestral de ganancias más acelerado en años. Los detalles, en la nota.

Bancos estatales chinos: Sus acciones subieron tras reportar el mayor crecimiento de ganancias en años. Foto: EFE/EPA

Las acciones de los principales bancos estatales de China subieron este lunes, luego de que las entidades reportaran su crecimiento trimestral de ganancias más acelerado en varios años. La mejora en los balances estuvo impulsada por la estabilización de los márgenes netos de interés, la reducción en los costos de los depósitos y una sólida estabilidad en la calidad de sus activos.

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Las acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) —el mayor prestamista del mundo por volumen de activos— subieron hasta un 3,6%, impulsadas por la presentación de sus estados contables del viernes, en los que reportó un incremento del 10% en su utilidad neta durante el tercer trimestre.

Por otro lado, las acciones del Agricultural Bank of China se incrementaron hasta 2% tras reportar un crecimiento de ganancias del 10,8%, y los títulos del China Construction Bank cotizados en la Bolsa de Shanghái avanzaron hasta un 2,3%, luego de trepar un 9,8% en sus ganancias trimestrales.

Desafíos persistentes: La demanda de crédito débil y la desaceleración económica siguen siendo riesgos. El Bank of Communications reportó un crecimiento de sus ganancias del 10,1%, mientras que el Bank of China registró un incremento más moderado del 6,4%.

Los motivos La menor presión sobre los márgenes de interés fue clave para el salto en los beneficios. Las entidades se vieron favorecidas por el menor costo de refinanciación de depósitos, la liquidez volcada por el banco central, los subsidios a los créditos hipotecarios y los retornos positivos generados por sus carteras de bonos.

Sin embargo, la débil demanda de crédito, la desaceleración económica y los riesgos emergentes asociados a los préstamos concedidos al sector tecnológico continúan representando desafíos significativos para la industria bancaria.