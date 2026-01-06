Los bonos soberanos caen en medio de una fuerte tensión global + Seguir en









Los bonos argentinos muestran un desempeño mixto en un contexto de mayor tensión externa y a la espera de definiciones clave sobre un eventual REPO con bancos.

Cómo operan los bonos y las acciones este lunes. Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares operan con comportamiento dispar este lunes 6 de enero: los Bonares muestran subas moderadas, mientras que los Globales registran bajas, en un contexto en el que el riesgo país se mantiene estable en torno a los 562 puntos básicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El escenario externo continúa marcado por la tensión en Venezuela y por la causa judicial contra Nicolás Maduro impulsada por Estados Unidos, a lo que se suman advertencias de posibles intervenciones estadounidenses en otros países. Este clima de mayor riesgo presiona a las bolsas globales, que ceden leve de manera generalizada también impactando en los activos argentinos.

En el plano local, el mercado sigue de cerca las definiciones en torno a un eventual REPO que permitiría afrontar vencimientos por u$s4.200 millones que deberá cubrir el Ministerio de Economía en los próximos días. En ese marco, se especula que los bonos Bonares podrían ser utilizados como garantía de la operación.

ADRs y S&P Merval En Wall Street los ADRs avanzan con subas de hasta el 5,5% liderados por Grupo Supervielle; Grupo Financiero Galicia (+5%) y Banco Macro (4,2%).

En la plaza local, el S&P Merval sube 0,5% a 3.144.525,84 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 0,2% a 2.035,62 puntos. Los papeles argentinos cotizan con mayoría de subas de hasta 1,7% liderados por Edenor. En contraste, Telecom sale 0,2%.