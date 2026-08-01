Tenía u$s9.000 millones, pero una mala apuesta lo llevó a perder todo: la historia de Adolf Merckle

Durante décadas, construyó uno de los grupos industriales más poderosos de Alemania y llegó a entrar en el grupo de las mayores fortunas del planeta. Su bajo perfil contrastó con la magnitud de los negocios que controlaba y con el peso de sus inversiones en distintos sectores.

Una operación fallida, en medio de la crisis financiera internacional de 2008 , alteró su vida por completo. Las pérdidas millonarias , la presión de los bancos y la manera inesperada en que terminó todo, marcaron una de las historias más impactantes del rubro empresarial.

Adolf Merckle nació en Alemania en 1934 y tomó el control del negocio familiar en 1967, luego de heredar una empresa química fundada por su abuelo a fines del siglo XIX. La compañía atravesaba un momento complejo, ya que había sido expropiada por el Estado alemán durante la Segunda Guerra Mundial para la producción de medicamentos.

Cuando asumió la conducción, la firma tenía menos de 100 empleados y a partir de entonces impulsó un proceso de crecimiento que transformó al grupo en un conglomerado con presencia en distintas actividades económicas. Uno de sus mayores aciertos fue el desarrollo de Ratiopharm , dedicada a medicamentos genéricos.

También fortaleció Phoenix Pharma , que se volvió importante dentro del mercado farmacéutico europeo. Al mismo tiempo diversificó sus inversiones con participaciones en la cementera HeidelbergCement , la fabricante de vehículos para nieve Kässbohrer , la metalúrgica Zollern y la empresa textil Gruschwitz .

La expansión de esas compañías impulsó el valor de su patrimonio y en 2007 ocupó el puesto 44 entre las personas más ricas del mundo según Forbes, con una fortuna estimada en más de u$s12.000 millones. Ese mismo año también figuró como el quinto hombre más rico de Alemania. A pesar de semejante nivel económico, Merckle evitó la exposición pública, incluso dentro de la localidad donde residía.

Supo ser uno de los hombres más ricos del mundo. Gentileza - Frank Boxler

La caída de su imperio y su trágico final

El punto de inflexión llegó en 2008, cuando la crisis financiera internacional golpeó a las empresas del grupo. Además, en medio de ese problema, Merckle apostó a una baja en el precio de las acciones de Volkswagen, pero la estrategia salió al revés después de que Porsche informara una importante participación accionaria en la automotriz. Esa noticia disparó la cotización de Volkswagen y provocó pérdidas de 1.000 millones de euros para el empresario alemán.

El impacto financiero se agravó porque sus compañías también sufrían las consecuencias del contexto económico. El grupo mantenía deudas de 5.000 millones de euros, lo que abrió una negociación con las entidades bancarias. Finalmente consiguió un préstamo puente de 400 millones de euros para sostener la continuidad del holding. En ese momento, el conglomerado reunía inversiones en 120 empresas, registraba ingresos anuales por 30.000 millones de euros y daba trabajo a unas 100.000 personas.

De todas formas, los bancos reclamaban un plan de reestructuración que incluía la venta de algunos de los activos más valiosos del grupo, entre ellos Ratiopharm, la filial británica de Phoenix y la participación en HeidelbergCement. Esa exigencia afectó al empresario de tal manera que el 5 de enero de 2009, Adolf Merckle salió de su casa diciendo que debía asistir a la oficina. Pero en realidad, fue a una vía ferroviaria cercana y murió al tirarse a las vías del tren a sus 74 años.

Aunque su patrimonio era de u$s9.000 millones antes del derrumbe y, tras las pérdidas, conservaba una fortuna de u$s6.000 millones, familiares y allegados interpretaron que el golpe emocional pesó más que el aspecto económico. En su nota de suicidio solo le pidió perdón a su familia.

Tras su fallecimiento, su hijo Ludwig Merckle, junto con el resto de la familia, asumió la conducción del grupo. La nueva administración aceptó desprenderse de parte de los activos para cumplir con las condiciones impuestas por los bancos y estabilizar las finanzas.

Con el paso de los años, el conglomerado logró recuperar parte de su fortaleza y la familia Merckle continúa entre las más ricas de Alemania, con inversiones en más de 100 empresas, administrando un grupo con ingresos de 28.000 millones de euros por año.