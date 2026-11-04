Bitcoin rebota por encima de los u$s78.000 tras el avance demócrata en el Congreso de EEUU

La criptomoneda llegó a caer por debajo de los u$s76.000 ante los primeros indicios de un vuelco en el Capitolio, pero luego recuperó terreno.

El mercado de las criptomonedas reacciona al alza luego de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos , en las que una "ola azul" habría barrido el Congreso . Los analistas anticipan que Trump recurrirá a vetos y órdenes ejecutivas, mientras los ETF acumulan salidas por más de u$s1.000 millones desde fines de octubre y el mercado perdió unos u$s300.000 millones de capitalización en el mes.

Bitcoin (BTC) se ubica por encima de los u$s78.000 tras haber caído por debajo de los u$s76.000 este miércoles, ante los primeros indicios de que el Partido Demócrata recuperaría la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Ethereum (ETH) se mantiene por encima de los u$s2.300 y otras altcoins también cotizan en terreno positivo, destacándose el incremento de Zcash (+14%) .

"Desde el punto de vista técnico, a pesar de la recuperación, el escenario sigue bajo presión. Bitcoin cerró dos velas de tres días por debajo del rango de u$s80.000 a u$s82.000, confirmando la pérdida de este soporte, que ahora podría actuar como resistencia", planteó la Country Manager de Bitget, Carolina Gama , en su informe diario.

Por su parte, Alvin Kan , director de Operaciones de Bitget Wallet , comentó que Bitcoin históricamente registró un precio más elevado 12 meses después de cada una de las tres últimas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

" El ciclo actual también ha mostrado una corrección más moderada desde el máximo de octubre de 2025 , alrededor de un 38%, frente a caídas de entre el 67% y el 73% en ciclos anteriores, lo que sugiere una mayor resiliencia estructural en esta ocasión”, afirmó.

Y agregó que si bien “la rapidez del rebote es una señal positiva", para lograr una recuperación más sólida, la criptomoneda más importante del mercado "necesitaría superar dicha resistencia, respaldado por una demanda sostenida en el mercado al contado y flujos de capital institucional".

Un Congreso demócrata, ¿menos favorable al sector?

Por lo general, un Congreso controlado por los demócratas se considera menos propicio para la aprobación de leyes que impulsen el negocio de las criptomonedas. Sin embargo, el mercado interpreta que un gobierno dividido reduce la probabilidad de cambios políticos de fondo que resulten adversos para los activos de riesgo.

Los expertos señalan, además, que es probable que el presidente norteamericano, Donald Trump, vete las leyes que surjan del Congreso y que recurra a órdenes ejecutivas para avanzar con su agenda en algunos frentes, lo que dejaría la regulación cripto, en gran medida, en manos del Poder Ejecutivo.

ETF en rojo y un octubre que dejó u$s300.000 millones menos

Según datos de SoSoValue, los ETF de bitcoin al contado cotizados en Estados Unidos registraron salidas por u$s515 millones en octubre, con un flujo negativo superior a los u$s640 millones en el tramo final del mes, y acumularon retiros por un monto similar en las dos primeras ruedas de noviembre.

El mercado cripto en su conjunto perdió alrededor de u$s300.000 millones de capitalización solo en octubre, en un contexto de creciente preocupación por los retornos futuros de la inteligencia artificial y de presión por el aumento de los costos de financiamiento, que llevaron a los inversores a refugiarse en activos de menor riesgo, como los bonos soberanos y las divisas refugio.