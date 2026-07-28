El insólito contratiempo que tiene Vozinha en Colo Colo: qué le pasó + Agregar ámbito en









El arquero africano de 40 años, que fue sensación dentro y fuera de las canchas en el Mundial 2026, tiene un problema en su llegada a Chile que afectará el marketing y los ingresos de su nuevo club.

El insólito contratiempo que tiene Vozinha en Colo-Colo y le jugará en contra el club

Vozinha firmó contrato con Colo Colo de Chile por 18 meses y se convertirá en uno de los refuerzos más llamativos del fútbol chileno tras su actuación en el Mundial 2026 con Cabo Verde, donde fue elegido el mejor arquero del torneo.

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Sin embargo, a las luces de su llegada surgió un problema que nadie anticipaba: el reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) le impide usar su ya célebre apodo en la camiseta. Por lo tanto, es un golpe directo al marketing y la venta de camisetas que podría generar.

El artículo 36° de las Bases de Primera División chilena establece que los futbolistas deben identificarse con su apellido paterno y/o materno en la parte trasera de la camiseta.

La norma es explícita: “No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres”. Así, el guardameta que fue furor en el torneo mundialista deberá lucir el apellido “Évora” o “Días” en su espalda, al menos mientras no se modifique la reglamentación.

Según informó Redgol, la única vía para que Vozinha pueda usar su sobrenombre es que la dirigencia del "Cacique" gestione un cambio en las bases del torneo ante el Consejo de Presidentes. De no prosperar esa iniciativa, el portero de 40 años jugará con su apellido, como cualquier otro futbolista del campeonato.

Además, los detalles económicos del contrato también salieron a la luz. Según informó ADN Deportes, Vozinha percibirá una remuneración mensual cercana a los 47 millones de pesos chilenos (48.000 dólares), una cifra que lo ubica en la franja media del plantel. Poco para un jugador elegido en el once ideal del Mundial. El techo salarial del equipo lo sigue ocupando Arturo Vidal, con ingresos mensuales próximos a los 114 millones de pesos (120.000 dólares), de acuerdo con ADN Deportes.