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4 de noviembre 2026 - 11:04

Último día de Cyber Monday 2026: cuánto salen los celulares con descuento

El evento de compras online llega a su última jornada y genera expectativas entre quienes buscan renovar sus dispositivos.

El Cyber Monday 2026 transita su última jornada con propuestas para quienes buscan renovar sus dispositivos electrónicos.

El Cyber Monday 2026 transita su última jornada con propuestas para quienes buscan renovar sus dispositivos electrónicos.

El Cyber Monday 2026 llega a su última jornada este miércoles 4 de noviembre, con promociones en celulares de distintas gamas y precios. Hay alternativas económicas para quienes buscan renovar un equipo sin gastar demasiado y modelos de mayor capacidad y prestaciones para quienes priorizan cámaras, almacenamiento y rendimiento.

Las ofertas incluyen descuentos directos, cuotas sin interés y beneficios adicionales según el comercio y el medio de pago. Las promociones permiten comparar opciones para distintos presupuestos antes de que termine el evento.

Informate más

Tipos de ofertas y financiamiento

Durante el último día del Cyber Monday, las promociones en celulares combinan rebajas sobre el precio de lista, cuotas sin interés y descuentos adicionales por pago en una cuota. Las condiciones no son iguales en todos los comercios: dependen del modelo, la tarjeta, el banco y la disponibilidad de cada producto.

Entre las propuestas disponibles hay equipos con hasta 12 cuotas sin interés y descuentos que llegan al 38% en algunos modelos. También aparecen beneficios de envío gratuito y opciones de financiación que pueden hacer más accesible la compra de un teléfono de gama media o alta.

Para encontrar una oferta conveniente, es importante revisar el precio final y no quedarse únicamente con el porcentaje de descuento anunciado. También hay que comprobar si las cuotas son realmente sin interés, cuánto cuesta el envío y si el equipo tiene garantía.

Cuánto salen los celulares con descuento

Durante el evento hay opciones para distintos presupuestos. Los celulares de entrada se consiguen por menos de $200.000, mientras que los equipos de gama media rondan los $400.000 a $600.000. En la gama alta, los precios superan ampliamente el millón de pesos.

Algunas de las ofertas son:

  • Gama de entrada, 64 GB: desde $179.999, con descuentos publicados de hasta el 25%.

  • Gama media, 128 GB: desde $299.999, con rebajas de hasta el 36% y financiación en cuotas.

  • Gama media con conectividad 5G, 128 GB: alrededor de $399.999, con descuentos de hasta el 38% y hasta 12 cuotas sin interés.

  • Gama media, 256 GB: cerca de $599.999, con rebajas de hasta el 18% y financiación.

  • Gama alta, 256 GB: alrededor de $2.941.999, con descuentos y hasta 18 cuotas sin interés.

Antes de pagar, conviene verificar que el precio siga vigente, revisar las características del equipo y comparar las alternativas disponibles.

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