El Cyber Monday 2026 llega a su última jornada este miércoles 4 de noviembre, con promociones en celulares de distintas gamas y precios. Hay alternativas económicas para quienes buscan renovar un equipo sin gastar demasiado y modelos de mayor capacidad y prestaciones para quienes priorizan cámaras, almacenamiento y rendimiento.
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Último día de Cyber Monday 2026: cuánto salen los celulares con descuento
El evento de compras online llega a su última jornada y genera expectativas entre quienes buscan renovar sus dispositivos.
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Las ofertas incluyen descuentos directos, cuotas sin interés y beneficios adicionales según el comercio y el medio de pago. Las promociones permiten comparar opciones para distintos presupuestos antes de que termine el evento.
Tipos de ofertas y financiamiento
Durante el último día del Cyber Monday, las promociones en celulares combinan rebajas sobre el precio de lista, cuotas sin interés y descuentos adicionales por pago en una cuota. Las condiciones no son iguales en todos los comercios: dependen del modelo, la tarjeta, el banco y la disponibilidad de cada producto.
Entre las propuestas disponibles hay equipos con hasta 12 cuotas sin interés y descuentos que llegan al 38% en algunos modelos. También aparecen beneficios de envío gratuito y opciones de financiación que pueden hacer más accesible la compra de un teléfono de gama media o alta.
Para encontrar una oferta conveniente, es importante revisar el precio final y no quedarse únicamente con el porcentaje de descuento anunciado. También hay que comprobar si las cuotas son realmente sin interés, cuánto cuesta el envío y si el equipo tiene garantía.
Cuánto salen los celulares con descuento
Durante el evento hay opciones para distintos presupuestos. Los celulares de entrada se consiguen por menos de $200.000, mientras que los equipos de gama media rondan los $400.000 a $600.000. En la gama alta, los precios superan ampliamente el millón de pesos.
Algunas de las ofertas son:
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Gama de entrada, 64 GB: desde $179.999, con descuentos publicados de hasta el 25%.
Gama media, 128 GB: desde $299.999, con rebajas de hasta el 36% y financiación en cuotas.
Gama media con conectividad 5G, 128 GB: alrededor de $399.999, con descuentos de hasta el 38% y hasta 12 cuotas sin interés.
Gama media, 256 GB: cerca de $599.999, con rebajas de hasta el 18% y financiación.
Gama alta, 256 GB: alrededor de $2.941.999, con descuentos y hasta 18 cuotas sin interés.
Antes de pagar, conviene verificar que el precio siga vigente, revisar las características del equipo y comparar las alternativas disponibles.
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