Una mujer fue condenada por fraude de Bitcoin valuado en más de u$s6.000 millones

Una ciudadana de 47 años se declaró culpable de adquirir y poseer ilegalmente la criptomoneda. El monto recuperado ronda los 61.000 bitcoins por lo equivalente a u$s6.700 millones.

El monto recuperado ronda los 61.000 bitcoins por un valor de más de £5.000 millones (lo equivalente a u$s6.700 millones).

Una ciudadana de China fue condenada este lunes tras una incautación de bitcoins . La investigación que se le hizo fue en concepto de fraude internacional y resultó en lo que se cree que es la incautación de criptomonedas más grande del mundo .

La mujer, llamada Zhimin Qian (y también conocida como Yadi Zhang), se declaró culpable el lunes en el Tribunal de la Corona de Southwark de adquirir y poseer ilegalmente la criptomoneda. El monto recuperado, según autoridades policiales, ronda los 61.000 bitcoins por un valor de más de £5.000 millones (lo equivalente a u$s6.700 millones).

Entre 2014 y 2017 lideró una estafa a gran escala en China que implicó engañar a más de 128.000 víctimas y almacenar los fondos robados en activos de bitcoin, citó la BBC.

La declaración de culpabilidad de Qian, de 47 años, siguió a una investigación de siete años sobre una red global de lavado de dinero que comenzó cuando recibió un aviso sobre la transferencia de activos criminales.

La mujer había estado "evadiendo la justicia" durante cinco años hasta su arresto, lo que requirió una investigación compleja que involucró múltiples jurisdicciones, dijo la sargento detective Isabella Grotto , quien dirigió el proceso.

stablecoins criptomonedas bitcoin ethereum La declaración de culpabilidad de Qian, de 47 años, siguió a una investigación de siete años sobre una red global de lavado de dinero. freepik.es

Ella huyó de China utilizando documentos falsos y entró al Reino Unido, donde intentó lavar el dinero robado comprando propiedades. "Al declararse culpable hoy, la Sra. Zhang espera brindar algo de consuelo a los inversores que han esperado desde 2017 una compensación", dijo su abogado, Roger Sahota, de Berkeley Square Solicitors.

Algunos informes sugieren que el gobierno del Reino Unido intentará retener los fondos confiscados. Las reformas a la legislación penal bajo el anterior gobierno conservador tenían como objetivo facilitar a las autoridades la incautación, congelación y recuperación de criptoactivos. Los cambios también permitirían a algunas víctimas solicitar la liberación de sus activos mantenidos en cuentas.

Cómo obró la "ladrona de bitcoins"

Según informes, entre algunas de las víctimas de Qian se pueden enumerar empresarios, empleados bancarios y miembros del poder judicial. Estos habrían sido instados por amigos y familiares a invertir en el plan que ella proponía.

De acuerdo a lo trascendido, los inversores sabían poco sobre Qian, a quien se describía como "la diosa de la riqueza". "Los delincuentes organizados utilizan cada vez más bitcoin y otras criptomonedas para camuflar y transferir activos, de modo que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta delictiva", afirmó el fiscal jefe adjunto de la Corona, Robin Weyell.

"Este caso, que implica la mayor incautación de criptomonedas en el Reino Unido, ilustra la magnitud de los ingresos delictivos a disposición de los estafadores", agregó el funcionario.

La condena del lunes marca la "culminación de años de investigación dedicada", que involucró a la policía y a los equipos policiales chinos, dijo el Jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Policía Metropolitana Will Lyne.

Qian se encuentra bajo custodia a la espera de la sentencia, que se dictará tras un juicio en el que participarán otras personas vinculadas al caso. La fecha de su sentencia aún no se ha fijado. El ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis, dijo que la condena enviaba una "señal clara" de que el Reino Unido no era un "refugio seguro" para los criminales.

"El lavado de dinero erosiona la confianza, socava nuestra economía y alimenta el aumento del crimen organizado grave", dijo en un comunicado. La BBC se ha puesto en contacto con la embajada de China en el Reino Unido para solicitar comentarios.