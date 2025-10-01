Criptomonedas: arranque alcista en el último trimestre con Bitcoin arriba de u$s116.000

La principal criptomoneda logró cerrar septiembre, un mes históricamente malo, con subas. De cara al último tramo del año, el panorama es positivo, aunque no se descartan "turbulencias" por el cierre del gobierno estadounidense.

Octubre es un mes que históricamente mostró un comportamiento positivo para los criptoactivos.

Las criptomonedas iniciaron el cuarto trimestre con signo positivo. Bitcoin (BTC) registra un avance del 2,6% y cotiza por encima de los u$s116.000 , en tanto que Ethereum (ETH) trepa cerca del u$s4.300 . El impulso alcista se extiende al segmento de las altcoins. Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA) exhiben subas de hasta 5%.

BTC cerró septiembre, históricamente uno de sus meses más flojos, con una ganancia del 5%, a pesar de que se liquidaron más de u$s1.000 millones durante la semana pasada.

En el tercer trimestre, la principal criptomoneda acumuló una suba del 6% , después de haberse revalorizado cerca del 30% en el segundo trimestre y de haber caído 11% en el primer cuarto del año .

Desde el mercado interpretan que este movimiento al alza refleja expectativas favorables para el cierre del año, particularmente para octubre, mes que históricamente mostró un comportamiento positivo para los criptoactivos .

En el sector lo llaman "Uptober": desde 2013, el décimo mes del año sólo registró performance negativa en dos oportunidades.

En paralelo, los analistas estiman que la Reserva Federal de Estados Unidos deberá continuar recortando la tasa de interés ante las señales de debilidad del mercado laboral.

Sin embargo, la posibilidad de un cierre del gobierno estadounidense introduce un factor de incertidumbre: podría demorar la difusión del informe de empleo y de los datos de inflación.