Bitcoin superó los u$s120.000 y las criptomonedas apuestan a un "Uptober"

El mercado cripto arrancó octubre con fuerza y la moneda digital líder alcanzó su pico más alto desde agosto. Los operadores confían en que se repita el patrón histórico de revalorizaciones en este mes.

Las criptomonedas mantienen su tendencia alcista en los primeros días de octubre. Bitcoin (BTC) avanza con cautela después de superar la jornada previa la barrera de los u$s120.000 , su nivel más alto desde mediados de agosto pasado, según Binance .

Entre las altcoins , Ethereum (ETH) sostiene su impulso y se acerca a los u$s4.500. Otros activos digitales como XRP, Solana (SOL) y Bitcoin cash (BCH) registran ganancias de entre 2% y 4%. En tanto, dogecoin (DOGE), cardano (ADA) y tron (TRX) operan con mínimas variaciones.

A nivel total, el mercado cripto experimenta una suba de 1% en las últimas 24 horas . Los especialistas del mercado interpretan este rally como una señal de que octubre podría convertirse en un mes fuertemente alcista para las criptomonedas.

De hecho, el mercado acuñó el término "Uptober" para referirse a este fenómeno, dado que históricamente el décimo mes del año registró fuertes revalorizaciones del bitcoin. Esta vez, el contexto macroeconómico parece respaldar esa hipótesis .

Nubarrones por el "shutdown"

Sin embargo, el escenario enfrenta un factor de riesgo: el cierre del Gobierno de Estados Unidos, lo que probablemente impedirá la publicación del informe oficial de empleo estadounidense este viernes.

Esta ausencia de datos priva a la Reserva Federal (Fed) de una de sus principales referencias de cara a la reunión de política monetaria programada para el 28 y 29 de octubre, especialmente considerando la preocupación del organismo por la evolución del mercado laboral.

Ante esta situación, los inversores dirigen su mirada hacia las cifras que publican firmas privadas en busca de señales sobre el estado de la economía norteamericana. El caso más importante es el de la consultora ADP, que hace unos días difundió su informe mensual, y en donde se halló un deterioro del mercado de trabajo de EEUU.