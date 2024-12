Bitcoin se sostiene arriba de los u$s100.000 y Ethereum apunta a quebrar otro máximo

Tokens relacionados con IA también destacan

Los activos vinculados a la inteligencia (IA) artificial mostraron un rendimiento destacado. Tokens como NEAR Protocol (NEAR), Internet Computer (ICP) y Render (RENDER) registraron subidas superiores al 10% tras una exclusiva publicada por The Information, que revela que Apple está colaborando con Broadcom en el desarrollo de un chip de inteligencia artificial.