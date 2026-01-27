¿Riesgo de burbuja?: por qué el BofA alerta sobre el boom del oro + Seguir en









El rally del metal precioso se acelera en un contexto de dólar débil e incertidumbre global, pero BofA advierte que el sobrecalentamiento del mercado eleva la probabilidad de movimientos extremos.

El oro superó los u$s5.000

El oro continúa encadenando máximos históricos y esta semana superó los u$s5.000 por onza, un umbral que el mercado esperaba recién para más adelante en el año. La magnitud y velocidad del avance encendieron alertas: Bank of America (BofA) advirtió que el rally está incrementando el riesgo de burbuja y elevando la probabilidad de movimientos bruscos en ambas direcciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el informe del banco, el Bubble Risk Indicator (BRI) aplicado al oro se acerca a 1, un nivel que históricamente se asocia a dinámicas de precios propias de episodios de sobrecalentamiento. Para BofA, el repunte del indicador refleja una combinación de incertidumbre global elevada, debilidad del dólar y un salto en la volatilidad implícita, factores que empujaron al metal a nuevos récords.

El banco reconoce que este entorno sostiene la demanda del oro como activo refugio, pero advierte que también incrementa el riesgo de correcciones abruptas, al tiempo que no descarta extensiones adicionales del rally. En particular, destaca que la volatilidad implícita del oro se disparó a medida que el mercado se volvió más “exuberante”, encareciendo las estrategias tradicionales de posicionamiento alcista.

Metales oro plata precio cotización El banco reconoce que este entorno sostiene la demanda del oro como activo refugio Estratégica El oro con riesgo de volatilidad BofA agrega que el desempeño del oro fue uno de los principales catalizadores del reciente aumento del estrés en los mercados de commodities, con el mayor incremento semanal de volatilidad implícita desde marzo de 2020. Este movimiento se dio en paralelo a un repunte del estrés en el mercado de divisas y a una fuerte caída del dólar, un combo que históricamente favoreció al metal precioso.

En este marco, la entidad concluye que, si bien el atractivo del oro como refugio se mantiene en un contexto de tensiones geopolíticas e incertidumbre política, la ruptura del nivel de u$s5.000 eleva de forma clara el riesgo de burbuja y anticipa un comportamiento más volátil y menos lineal en los próximos meses.

Temas Oro

Inversiones