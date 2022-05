Bitcoin se toma un respiro de las caídas y vuelve a superar los u$s30.000: ¿por cuánto tiempo?

Cuando el ciclo económico es expansivo y las grandes empresas crecen y mejoran sus beneficios, las cotizaciones de las acciones crecen y la tendencia del mercado es consistentemente alcista. En cambio, cuando llega la crisis, suben las tasas de interés, se acelera la inflación y las probabilidades de que se cree una recesión aumentan, entonces las tecnológicas caen. Y si el bitcoin está correlacionado en un alto nivel, también lo hará.

Por lo tanto, de momento, las estadísticas de corto y mediano plazo demuestran que el bitcoin y otras criptomonedas podrían no ser el refugio de valor definitivo como se plantea desde el núcleo duro de la comunidad cripto, sino que se trataría de activos procíclicos que simplemente suben en mayor o menor medida que las acciones tecnológicas.

Bitcoin resiste

En un contexto de suba de tasas, Bitcoin resiste pero no faltan los avisos de analistas que creen que el activo digital simplemente está esperando para empezar su siguiente sangría. El popular crítico del bitcoin, Peter Schiff, llama a esto una clásica trampa alcista para los inversores. En una de sus recientes publicaciones en Twitter, Schiff mencionó: "Debo admitir que me sorprende que el bitcoin haya aguantado tan bien. Pero no os pongáis chulos #HODLers. El mercado nunca da a los inversores tanto tiempo para comprar en las caídas. Es más probable que esto sea una trampa alcista para atraer a tantos compradores como sea posible antes del próximo tramo importante a la baja".

Y prosigue: "El aumento de los precios de los alimentos y la gasolina ejercerá más presión sobre los precios del bitcoin. Eso es porque los comestibles y las gasolineras no cambiarán su comida o combustible por bitcoins. Así que si los holders de Bitcoin quieren comer y conducir pronto se verán obligados a vender sus preciados ‘alijos’ para poder permitírselo”. Esto, a la postre, significará que el bitcoin podría desplomarse incluso por debajo de u$s20.000.

Según César Nuez, analista de Bolsamanía, los gráficos apuntan a un panorama desolador: “El doble giro dibujado en el entorno de los u$s64.000 nos podría estar dando forma a un doble techo. Esta formación tiene unas consecuencias aterradoras para los próximos meses y es que el objetivo de caída de la figura podría estar tranquilamente en los u$s8.000".

