Bonos en dólares cayeron hasta 6,3% ante un cambio de estrategia del BCRA con CCL y MEP

Por su parte, una fuente del BCRA dijo que se trata de "un mercado altamente volátil. Y si algunos arman 'rulos', tienen que asumir que hay riesgo y que les puede salir mal". "Eso no significa ni que nos corrimos ni que volvemos hoy o mañana; simplemente, la estrategia responde a lograr un objetivo sin que signifique alimentar una especulación", afirmó.

Las reservas del BCRA se encuentran en niveles comprometidos por lo que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cambios de metas en su acuerdo por 44.000 millones de dólares y busca adelantar desembolsos para dar batalla a una elevada suba inflacionaria y sostener el valor de la moneda doméstica.

"El BCRA no quieren que le tomen el tiempo en su forma de intervenir para no asegurar 'rulos', entonces se corre del mercado generando mayor volatilidad que es uno de los objetivos que busca evitar la intervención", dijo el analista Christian Buteler. "La intervención es como un resorte, una vez corrido si no lograste convencer al mercado, la oferta y la demanda llevarán al precio nuevamente a su nivel natural", señaló.

El riesgo país realizado por el banco JP.Morgan subía fuertes 52 puntos básicos, a 2.606 unidades hacia el cierre de la plaza local (2000 GMT).

S&P Merval

El índice bursátil S&P Merval revirtió un inicio declinante por toma de ganancias y subió un 1,04% a un cierre provisorio de 331.210,61 puntos, luego de renovar su récord intradiario a 331.992,57 unidades.

Las empresas que tienen "refugio frente a la aceleración nominal de la economía local y protección frente a un eventual salto cambiario" son las preferidas por tener sus operaciones ligadas al dólar oficial y se destacan por su capacidad exportadora, explicó Delphos Investment.