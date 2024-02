Bonos en dólares suben: riesgo país corta racha alcista y se aleja de los 2.000 puntos.

"La sensación que dejó el Congreso es que no hay demasiada intención de empujar el cambio que la gente propuso con su voto en noviembre, con el 56%", dijo en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni.

Por su parte, el analista Salvador Di Stefano aseguró que el fracaso de la ley en el dejó un "sabor amargo" a los inversores que tenían comprado bonos soberanos en dólares y acciones. "Habrá que esperar que el mercado depure, se reacomode, ver cómo quedan los precios y paridades para ver qué camino de inversión se adopta", añadió.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo recientemente que la no aprobación de la ley no afecta el programa económico, el cual busca estabilizar las cuentas fiscales. "No se puede gastar más de lo que se recauda", afirmó categóricamente.

En tanto, este miércoles la atención estará puesta en la publicación del informe del INDEC que indica el dato de inflación de enero. Tras el salto que llevó ese índice al 25,5% en diciembre, impulsado principalmente por la devaluación del 54%, las previsiones para enero indican que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) se ubicaría en torno al 20%.

Los actuales controles cambiarios mantienen controlada la paridad del peso y permiten al BCRA acumular reservas en momentos en que se espera la liquidación de divisas del sector exportador de granos.