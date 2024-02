Bonos en dólares arrancan la semana en rojo en Wall Street y riesgo país merodea un nivel clave

Los títulos que operan en el New York Stock Exchange arrancaron la sesión con caídas generalizadas. Los que más bajan son el Global 2035 (-0,8%) y le siguen el Bonar 2035 , el Global 2038 y 2041 todos con un declive de 0,6%. En tanto, el único que sube es el Bonar 2041 (+0,1%).

Tras la derrota del oficialismo en el tratamiento de una ambiciosa ley ómnibus en el Congreso, que golpeó a los mercados y sumió a los inversores en un mar de dudas respecto a la instrumentación de su plan de gobierno, los bonos en dólares que operan en Wall Street continúan cayendo por la cautela inversora en la que se sumió el mercado.

"La sensación que dejó el Congreso es que no hay demasiada intención de empujar el cambio que la gente propuso con su voto en noviembre, con el 56%", dijo en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni.

"En esta falta de colaboración (del Congreso) se evaluará qué camino tomar, y con el resto de las cuestiones tenemos herramientas constitucionales", señaló.

Por su parte, el analista Salvador Di Stefano aseguró que el fracaso de la ley en el dejó un "sabor amargo" a los inversores que tenían comprado bonos soberanos en dólares y acciones. "Habrá que esperar que el mercado depure, se reacomode, ver cómo quedan los precios y paridades para ver qué camino de inversión se adopta", añadió.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo recientemente que la no aprobación de la ley no afecta el programa económico, el cual busca estabilizar las cuentas fiscales. "No se puede gastar más de lo que se recauda", afirmó categóricamente.

El Banco Central (BCRA) continúa firme con el "crawling peg" del 2% mensual y los analistas estiman que la devaluación controlada del peso induce a un fuerte atraso cambiario dada la alta inflación que golpea la economía y que se estima entre un 20 y 25% para el primer mes del año.

Los actuales controles cambiarios mantienen controlada la paridad del peso y permiten al BCRA acumular reservas en momentos en que se espera la liquidación de divisas del sector exportador de granos.

Acciones argentinas en Wall Street

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en el New York Stock Exchange operan con subas generalizadas, lideradas por Despegar (+2,5%); Edenor (+1,8%); Bioceres (+1,5%) y Mercado Libre (+1,2%). En tanto, las que más bajan son Telecom (-1,6%); Central Puerto (-0,4%) y Pampa Energía (-0,4%).