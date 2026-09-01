Bajo el lema “Envejecer en un mundo que cambia: saberes y prácticas en el contexto actual”, el evento es uno de los principales encuentros del país dedicado al envejecimiento y el cuidado de las personas mayores.

La Inteligencia Artificial gana terreno en la gestión de residencias para adultos mayores.

El XXII Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría reunió en Mar del Plata a profesionales, investigadores e instituciones de todo el país para abordar la digitalización y el uso de Inteligencia Artificial . El encuentro contó con la participación de Nexup , empresa especializada en soluciones tecnológicas para residencias.

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Bajo el lema “ Envejecer en un mundo que cambia: saberes y prácticas en el contexto actual ”, el evento es uno de los principales encuentros del país dedicado al envejecimiento y el cuidado de las personas mayores.

El congreso se realizó durante el 27 y 28 de agosto en el Hotel Sheraton y contó con la participación de la Dra. Cecilia Cabello, presidenta por Geriatría, y la Dra. Paula Pochintesta, presidenta por Gerontología.

A lo largo de las dos jornadas se abordaron temas vinculados con los cuidados paliativos, la estimulación cognitiva, las nuevas prácticas profesionales y la innovación tecnológica aplicada al cuidado de las personas mayores.

En ese contexto, la Inteligencia Artificial y la digitalización ocuparon un lugar destacado en la agenda . Nexup, empresa especializada en soluciones tecnológicas para la gestión de residencias de adultos mayores, presentó herramientas destinadas a optimizar los procesos internos de estas instituciones.

Durante su exposición, el ingeniero Iván Isaack, CEO de Nexup, explicó el impacto que la Inteligencia Artificial puede tener sobre los tiempos de digitalización. “Un proceso que en forma manual demandaría entre seis meses y un año puede completarse hoy en entre dos semanas y un mes”, afirmó.

El evento es uno de los principales encuentros del país dedicado al envejecimiento y el cuidado de las personas mayores.

Isaack presentó la plataforma desarrollada por Nexup y explicó cómo la Inteligencia Artificial puede incorporarse a las tareas cotidianas de las residencias para mejorar su funcionamiento y facilitar la gestión.

“Nosotros tenemos una plataforma para optimizar la gestión de instituciones para adultos mayores y mostrar cómo la Inteligencia Artificial puede impactar en los procesos de las residencias de una forma más económica”, sostuvo.

El equipo de la compañía participó durante ambas jornadas y mostró a los asistentes distintas herramientas orientadas a avanzar hacia una gestión más digital, moderna y eficiente.

La IA como herramienta de transformación

La propuesta de Nexup planteó la Inteligencia Artificial como una herramienta capaz de integrarse a los procesos internos de las instituciones, más allá de su utilización como un sistema para realizar consultas o buscar información.

“Digitalizar era un trabajo. Hoy es un click”, afirmó el CEO de la compañía. En esa línea, Isaack agregó: “Si tu residencia sigue en papel, hoy una residencia que no digitaliza no está esperando el momento: está eligiendo quedarse atrás”.

La discusión planteada durante el congreso también puso el foco en uno de los principales desafíos de la incorporación de tecnología al sector: cómo aprovechar las nuevas herramientas sin desplazar el componente humano del cuidado de las personas mayores.

Desde Nexup remarcaron que la digitalización puede contribuir a reducir tareas administrativas, centralizar información, agilizar procesos y liberar tiempo para que médicos, enfermeros y cuidadores puedan concentrarse en la atención y el acompañamiento de los residentes.

A su vez, una gestión digitalizada puede permitir a las instituciones optimizar recursos y acceder a información más precisa para la toma de decisiones.

De esta manera, la incorporación de herramientas tecnológicas comienza a formar parte de los debates sobre el futuro de las residencias para adultos mayores. Para Nexup, esa transformación ya está en marcha y plantea un nuevo escenario para la gestión y el cuidado dentro de estas instituciones.