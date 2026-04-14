Bonos en pesos a tasa fija: los Boncaps superan a las Lecaps en rendimiento y la city les asigna más atractivo Por Gonzalo Andrés Castillo + Seguir en









Al tratarse de bonos, los Boncaps tienen plazos más extensos que las Lecaps. Las claves que deben saber los ahorristas.

Al tratarse de bonos, los Boncaps tienen una duración que las Lecaps. Depositphotos

En un contexto donde el peso pierde poder adquisitivo con el paso del tiempo, cada vez más ahorristas buscan alternativas de inversión en el mercado local. Y quienes optan por bonos de tasa fija van casi sin dudarlo por las Lecaps. No obstante, actualmente, los Boncaps brindan un rendimiento superior.

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Como indica su nombre, los Boncaps son bonos, por lo que la diferencia con las Lecaps, que son letras, es que tienen un vencimiento de mayor plazo. Pero en ambos casos el emisor es el Tesoro Nacional.

Los Boncaps superan a las Lecaps Actualmente, dentro de la curva de rendimientos en pesos de tasa fija, los más destacados son los Boncaps T30A7, T15E7, T31Y7 y T30J7, que se negocian con una tasa interna de retorno (TIR) del 30%.

En comparación, las Lecaps S30N6, S30O6, S31G6 y S30S6, las más rentables del momento, se operan con una TIR de entre el 28% y el 29%.

"La estrategia de remonetización controlada del BCRA busca absorber los pesos sobrantes para evitar que vayan al dólar financiero, dado que la demanda de dinero aún es frágil. El mercado convalida esta visión: la curva de letras muestra una pendiente positiva, exigiendo un 25% de TNA para el corto plazo y escalando hasta el 32% para mediados de 2027, lo que indica que los inversores ya no esperan bajas, sino estabilidad o un ligero rebote", comentaron desde Mills Capital.

pesos.jpg Los Boncaps son bonos, por lo que la diferencia con las Lecaps, que son letras, es que tienen un vencimiento de mayor plazo. Depositphotos Luego, añadieron que, de bajar la tasa aún más, podría despertarse la brecha cambiaria, generar rebrotes inflacionarios por exceso de oferta de pesos no demandados y provocar una rotación de carteras que debilite el apetito por activos en pesos. Los bonos en pesos más efectivos Independientemente del rendimiento relativo de Lecaps y Boncaps, los especialistas del mercado siguen enfatizando en la importancia de sobreponderar bonos en pesos ligados a la inflación (CER), principalmente por la resistencia de esta variable a enfriarse. "Con la marcada compresión de tasas del último mes, los bonos CER comienzan a lucir más atractivos, en un contexto donde la inflación podría demorar más en desacelerarse de lo que el mercado descuenta actualmente. Particularmente, nos gusta el TZX26 que captura hasta la inflación de abril", sostuvo Justina Gedikian, estratega de bonos en Cohen Aliados Financieros. "Nuestra recomendación se ubica en el bono CER TZX28, ya que la inflación implícita en los instrumentos CER se redujo en las últimas semanas y vuelve a mostrar atractivo", mencionó Jerónimo Bardin, operador comercial líder en Balanz Capital.

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