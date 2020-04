Bonos con legislación argentina se hundieron hasta 14% tras anuncio de postergación de pago

Al mismo tiempo, pone en cuestión la credibilidad del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien había manifestado en sucesivas presentaciones que el tratamiento entre ley local y ley extranjera sería igualitario, más allá de que el mercado no estaba convencido de esta premisa, dado que la legislación de Nueva York cuenta con cláusula colectiva, y la local no.

En ese marco, el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP.Morgan, caía un 2,6% a 3.612 unidades (impactó en el índice la performance de los bonos con ley extranjera) tras alcanzar niveles de 4.519 el mes pasado.

Con la decisión de postergar los vencimientos de la deuda local, Guzmán pareció convencer -al menos este lunes- a los tenedores de bonos que estarían más protegidos si se posicionan en ley extranjera. De ahí la bifurcación en las variaciones que presentaron los títulos argentinos este lunes.

Por una parte, entre los bonos con ley local que sufrieron las mayores caídas aparecieron el Bonar 2037 (-13,9%); el Bonar 2020 (-11,6%); el Discount (-10%); y el Bonar 2024 (-5,1%). Algunos de estos instrumentos llegaron a caer hasta 20% en las primeras operaciones de la jornada.

En sentido contrario, los títulos regidos por ley extranjera cerraron con suba generalizadas, lideradas por el Global 2027 (+3,6%), y el Discount (+3%).

"La postergación del pago de la deuda en moneda extranjera de jurisdicción argentina es un default técnico. Dado el actual escenario, defaultear jurisdicción argentina y seguir honrando los bonos de jurisdicción New York, es la opción 'menos mala'", dijo Mariano Sardáns, CEO de la Gerenciadora de Patrimonios FDI.

A su turno, el analista Nery Persichini, jefe de Estrategia de GMA Capital, destacó a Ámbito que "la decisión oficial provoca una caída del riesgo país, no porque el país sea más seguro, sino porque la postergación del pago de deuda local de este año le da oxígeno al gobierno para abonar intereses de la deuda internacional".

"Esta decisión unilateral de Argentina sobre su deuda legal local no es sorprendente, ya que las autoridades ya habían adoptado medidas similares con otros bonos, y estaba claro que su servicio este año era demasiado pesado para enfrentarlo sin acceso al mercado", sostuvo el banco Citi en un informe.

El decreto del gobierno no afecta los casi 70 mil millones de dólares en deuda en moneda extranjera emitidos bajo el derecho internacional que Argentina está actualmente en conversaciones de reestructuración con los acreedores.

JP Morgan dijo en una nota que la postergación de la deuda local hizo que los pagos en dólares fueran más manejables en el corto plazo y podría permitir a Argentina seguir "atendiendo la deuda bajo ley extranjera mientras se desarrollan las negociaciones".

El banco de inversión agregó que también la decisión implicó un cambio en las prioridades para Argentina en medio de la pandemia, y la reestructuración se retrasó a medida que el país lidió con la crisis de salud.

La consultora Quantum del exsecretario de Finanzas, Daniel Marx, afirmó que "podría interpretarse la postergación de los pagos bajo ley local como señal a los acreedores externos para lograr una flexibilización en sus posturas, aunque los márgenes para lograr un acuerdo son cada vez más estrechos".

"El mercado no ve el reperfilamiento de la deuda local como una amenaza a la restructuración de la deuda ley extranjera", remarcó el economista Miguel Kiguel, de la consultora Econviews.

Desde Portfolio Personal de Inversiones, a su vez, señalaron frente a la caída de los bonos ley argentina y la suba de los ley extranjera por su posición "privilegiada" que "el spread de paridades entre ambos saltaría incluso más allá de los máximos de 5/6 puntos promedio que llegó a observarse".

"Con esta decisión se despeja la posibilidad del tratamiento igualitario. Primero se va a intentar arreglar la deuda con Ley Extranjera y a partir del 2021 la Ley Local. Claramente son noticias que cayeron bien en el exterior y mal en Argentina. Au n así, no creemos que sea neutro el destrato al acreedor de Deuda Ley Local. El Gobierno necesitará, el día de mañana, tener financiamiento local en pesos y en dólares", indicó a este medio Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Los bonos bajo legislación local habían rebotado con fuerza la semana pasada, hasta un 20%, por el aviso de pago del cupón del Bonar 2020, y rumores de que el Gobierno haría una oferta de deuda menos agresiva. “La noticia de que esa deuda se iba a seguir pagando le había dado un gran aliento a los bonos, pero el domingo la noche les cayó este mazazo por la cabeza”, describió el analista Christian Buteler a Ámbito.

En ese sentido, Sardáns recordó que "esta semana se debían pagar los intereses del AO20, los cuales no se pagarán y tampoco el capital que vence en octubre. El mes que viene se tenía que pagar la segunda cuota de amortización del AY24, uno de los bonos más grandes de la argentina, que también se reperfiló".

Por su parte, José Ignacio Bano, gerente de research de invertirOnline, destacó que "la reacción de los mercados fue razonable. Lo que se esperaba es que los precios de esos bonos que vieron postergados sus pagos caigan mucho y eso fue lo que pasó".

Consideró que la suba de los bonos bajo ley Nueva York está relacionada con que "los bonistas locales vieron una señal clara que están haciendo el sacrificio con los bonos locales para poder mantener performing la deuda bajo ley NY, pagando correctamente los bonos con ley extranjera hasta que se termine la negociación".

Bano subrayó además que la caída de este lunes en los bonos no fue tan dramática si se la compara con la ocurrida en agosto pasado cuando el Gobierno de Mauricio Macri decidió reperfilar las Letras del Tesoro en dólares. "En aquel momento el daño fue mayor porque los Fondos Comunes de Inversión sufrieron un gran daño no solo en términos de pérdidas sino también operativos. Ahora, en cambio, cae el precio de los bonos pero no afecta el normal funcionamiento de los fondos", enfatizó.

Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires anunció este lunes que buscará reducir el capital y los cupones de largo plazo de su deuda a reestructurar, que totaliza 7.148 millones de dólares, según un lineamiento para la "sustentabilidad de la deuda pública" subido a la página web del Ministerio de Hacienda del distrito.

La Provincia también destacó la necesidad de "consensuar un período de gracia de magnitud suficiente", según el comunicado. "Nuestra posición fiscal es sumamente frágil y es necesario priorizar la asignación de nuestros recursos para atender las situaciones más críticas a nivel social", dijo la provincia en referencia a los efectos económicos de la pandemia del coronavirus

S&P Merval

Por su parte, la bolsa porteña cerró en terreno positivo, alentada por las subas pronunciadas en los mercados de referencia, y a pesar del anuncio del Gobierno sobre la postergación hasta fin de año los pagos de deuda local.

El índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) subió un 1,6% a 26.922,59 unidades, una variación mucho menor a las observadas en los mercados de referencia.

Entre las acciones líderes las mayores alzas las registraron la cementera Holcim (+17,2%), la operadora Cablevisión (+9%); y la productora de alumnio Aluar (+6,9%). A su vez, las pérdidas más pronunciadas fueron para los bancos, con Grupo Supervielle a la cabeza (-2,3%). En el panel general se registraron 134 alzas, 16 bajas y nueve papeles terminaron sin cambios.

El volumen negociado en acciones alcanzó los $634,77 millones (menos de 10 millones de dólares).

"Este lunes hubo una fiesta en el mundo con un Dow Jones subiendo casi 8%, eso significaría en otro momento para Argentina un salto del 10% o 15%, y hoy lo tuviste en por encima del 1% con suerte. Es lógico y obvio que la decisión del Gobierno nos dejó afuera de la fiesta que se vivió en el resto del mundo.", aportó Buteler.

Los mercados externos subieron en EEUU hasta un 7,7%, impulsados por una disminución de los casos de afectados por la pandemia del coronavirus, que devolvía a los inversores el apetito por activos de mayor riesgo.

En la Bolsa de Nueva York, las acciones argentinas alternaron subas y bajas. Los activos de Mercado Libre treparon un 11,4%, los de Despegar, un 6,9%; y los de Corporación América, un 6%. En cambio, los ADRs de los bancos cayeron hasta 4,5%, y los de YPF perdieron hasta un 2,3%.

Un hecho significativo en el plano internacional giró en torno a la cancelación de la reunión que la OPEC iba a llevar a cabo para tratar el recorte de la producción de petróleo; así los precios del crudo retrocedieron más de 7,3%.

Los mercados financieros de la Argentina permanecerán cerrados el jueves y viernes próximos por la celebración de Semana Santa.