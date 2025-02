Cedears: Brasil vuelve a aparecer en el radar de los inversores y el mercado pondera las mejores empresas

Esto sucede a pesar de que a mitad de su tercer mandato (no consecutivo), el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta serios problemas. A pesar de la reciente recuperación de los mercados, cabe recordar que, a principios de enero, el real había caído casi un 15 % frente al dólar en comparación con octubre, mientras que el Bovespa acumulaba una pérdida del 10% en el mismo período. El desplome fue desencadenado por el anuncio de un paquete de ajuste fiscal que no logró cumplir con las expectativas del mercado.

No obstante, el trasfondo del problema no luce tan grave, por lo menos por ahora. Sucede que la deuda soberana de Brasil está en su mayoría en moneda local, y aunque su déficit de cuenta corriente se amplió en el último tiempo, el gigante sudamericano cuenta con una sólida espalda financiera (reservas). Por lo tanto, no es vulnerable a quedarse sin dólares, y las fluctuaciones del tipo de cambio no tienen un impacto inmediato sobre su carga de deuda.