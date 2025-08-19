Fluxus Oil Gas & Energy concretó su desembarco en Vaca Muerta

La compañía de Brasil, que integra el Grupo J&F, recibió la autorización Neuquén para operar dos concesiones que poseía Pluespetrol.

Fluxus, de J&F, el grupo privado más importante en Brasil, ya posee operaciones en Bolivia, y a partir del inicio de operaciones en Vaca Muerta busca otras oportunidades en Argentina.

La compañía brasileña Fluxus Oil Gas & Energy, que integra el grupo J&F , oficializó su desembarco en Vaca Muerta con un inversión de u$s21,3 millones , tras la firma de la autorización de cesión de dos concesiones de explotación hidrocarburífera.

Se trata de la concesión de la explotación con objetivos convencionales Centenario (Bloque I y II) y de la concesión de explotación con objetivos no convencionales (CENCH) Centenario Centro , previamente operadas por Pluspetrol.

De parte de la empresa Fluxus participaron de la firma del acuerdo su CEO, Ricardo Savini , el presidente de FLXS Argentina, Juan Randanne y el director de Operaciones, Jorge Lorenzón . Por la provincia firmaron el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele.

Tal como reveló Ricardo Savini en el Encuentro de Energía y Producción origanizado por Energy Report de junio pasado, Fluxus Oil Gas & Energy es una productora de petróleo y gas "muy activa en Argentina y Bolivia", cuya matriz diversificada de inversiones incluye minería y bancos, entre otros. "Tenemos una trader de gas que se llama Enegas, que fue de las primeras que hizo la prueba de exportar gas de Argentina a Brasil, fuimos pioneros en eso", destacó.

En el pane sobre integración energética con Argentina-Brasil , Savini también comentó el interes de Brasil y del grupo J&F por la energía de Vaca Muerta . "Brasil es un país con una matriz industrial muy grande. Nuestro grupo económico es un proxy de la integración energética, porque tenemos producción, venta y consumo de gas en Brasil. El grupo económico J&F es una gran consumidor de gas, por eso nos interesa estar donde hay producción", expresó en junio pasado en el foro de Bariloche .

image Encuentro de Energía y Producción. El director de Brasil 247, Leonardo Attuch; el director Gas del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, Marcello Gomes Weydt; y el CEO de Fluxus Oil Gas & Energy, Ricardo Savini.

"El consumo de gas natural como fuente energética para las industrias en Brasil es como la historia del perro corriendo detrás del a cola: las industrias solo van a transformar sus motores para gas natural si tienen seguridad de que van a tener gas suficiente y barato para que sus costos sean competitivos. Ahí es donde Vaca Muerta entre con mucha fuerza", añadió Savini al anticipar el desembarco en Vaca Muerta.

Fluxus Oil Gas & Energy es el brazo petrolero de J&F, el mayor grupo económico privado de Brasil con presencia en 190 países. La empresa desarrolla activamente una cartera de producción de petróleo y gas en Latinoamérica, junto a un portafolio exploratorio de alcance global.

La firma promueve un flujo innovador de nuevos volúmenes de hidrocarburos en yacimientos existentes, el descubrimiento de nuevos recursos y la incorporación de nuevas energías para el mercado.

Qué acuerdo firmó Fluxus con Neuquén

El acuerdo -celebrado en los términos de las Leyes Nacionales N° 17.319, 26.197, 27.007, 27.742 y la ley provincial N° 2453- implica la incorporación de un nuevo operador en Vaca Muerta estableciendo un compromiso de inversión inicial de 21,3 millones de dólares, correspondiente a la reactivación de 54 pozos entre los años 2026 y 2027 y al mantenimiento de instalaciones existentes.

Asimismo, establece el abandono de 76 pozos que las empresas cedente y cesionaria han manifestado que no presentan condiciones que permitan considerarlos como activos productivos ni justifican su reactivación.

Rolando Figueroa Ricardo Savini Fluxus Neuquén Vaca Muerta Grupo J&F De izquierda a derecha: presidente de FLXS Argentina, Juan Randanne; gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, CEOde Fluxus, Ricardo Savini, y ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele.

Uno de los ejes centrales es la puesta en valor de la planta Turboexpander en el área Centenario Centro, que permitirá procesar hidrocarburos localmente y reducir los costos logísticos del abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP), sustituyendo el transporte desde puntos distantes como Bahía Blanca.

"Esta medida busca optimizar la infraestructura existente, impulsar el desarrollo de proveedores locales y mejorar la competitividad energética provincial", señalaron desde la gobernación.

Respecto de los pagos asociados a la cesión, la empresa deberá abonar en concepto de Responsabilidad Social Empresaria un total de u$s430.600 dólares y en Impuestos de Sellos la suma aproximada de u$s169.400 dólares.

Qué dijo la provincia de Neuquén de la llegada de Fluxus a Vaca Muerta

El ministro Medele relató que Fluxus ha estado trabajando hace tiempo en la búsqueda de oportunidades para desarrollar hidrocarburos en Neuquén. “Luego de una larga búsqueda encontraron un yacimiento que les convenía, que les gustaba operativamente, y que también a la provincia le interesaba mucho que ellos adquirieran. Ellos vienen con una experiencia internacional y están buscando crecer no solamente en hidrocarburos, sino que también tienen ambiciones de tomar otras áreas y también quizás ayudarnos a desarrollar otras actividades”, destacó.

Y señaló que “ya con todas las autorizaciones y la aprobación del gobernador, estamos en condiciones de decir que tenemos una nueva operadora en la cuenca neuquina y realmente eso nos llena de orgullo”.

La firma “va a comenzar a operar este año, durante 2025, y lo importante es que ya viene con un plan de trabajo. A todo este periodo también lo usaron para conocer el área, hacer un plan de trabajo, con lo que entendemos que va a ser muy rápida la adaptación”, aseguró Medele.

Qué dijo Fluxus de la llegada a Vaca Muerta

Al momento de la firma, el CEO de Fluxus consideró que el yacimiento Centenario es un "campo histórico para la provincia, para la ciudad, está casi adentro de la ciudad de Neuquén", y anunicó que "nosotros venimos para invertir muy fuerte, retomar la producción, recuperar pozos y, como decimos, redesarrollar el yacimiento. Vamos a trabajar tanto en el campo convencional como también en Vaca Muerta, porque ahí hay un potencial de Vaca Muerta importante”.

image Rolando Figueroa y Ricardo Savini.

Ricardo Savini también recordó que se trata del primer activo en Argentina de la empresa. “Hoy somos operadores, somos una empresa brasileña de un grupo privado muy importante en Brasil, que es el grupo J&F. Tenemos operaciones en Bolivia, producimos gas en Bolivia en ese momento. Y a partir del inicio de nuestras operaciones acá, en Centenario, vamos a buscar otras oportunidades en Argentina, especialmente en la provincia más petrolera que es Neuquén”, indicó.