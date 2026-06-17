Cedears: las acciones de Netflix ya cayeron 30% en dos meses y preocupan al mercado, ¿qué hay detrás? + Agregar ámbito en









En lo que va de 2026, el retroceso de Netflix alcanza el 16%, un desempeño que contrasta con la suba cercana al 10% que registra el S&P 500 en el mismo período.

En lo que va de 2026, el retroceso de Netflix alcanza el 16%, un desempeño que contrasta con la suba cercana al 10% que registra el S&P 500 en el mismo período.

Las acciones de netflix atraviesan uno de sus momentos más complejos de los últimos años. La compañía de streaming acumula una fuerte corrección en Wall Street y los inversores comienzan a cuestionar si el gigante del entretenimiento puede mantener el ritmo de crecimiento que justificó durante años sus elevadas valuaciones.

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El papel cerró la última rueda con una caída cercana al 4% y ya pierde alrededor de 27% en los últimos dos meses. En lo que va de 2026, el retroceso alcanza el 16%, un desempeño que contrasta con la suba cercana al 10% que registra el S&P 500 en el mismo período.

Además, desde el punto de vista técnico, la acción cotiza por debajo de sus medias móviles de 50, 100 y 200 días, una señal que suele interpretarse como bajista por parte de los analistas.

Qué hay detrás de las ventas de Netflix Detrás de la presión vendedora aparecen varios factores. Uno de ellos es la decepción que generó la última presentación de resultados. Aunque Netflix reportó un crecimiento de ingresos del 16% interanual durante el primer trimestre y ganancias que superaron ampliamente las del año anterior, el mercado esperaba una mejora en las proyecciones para el resto del año. Sin embargo, la empresa mantuvo sin cambios su guía de ingresos para 2026 en un rango de entre u$s50.700 millones y u$s51.700 millones.

Los inversores también reaccionaron negativamente a las perspectivas de crecimiento. La compañía anticipó una desaceleración de los ingresos en los próximos trimestres, alimentando la percepción de que el negocio está entrando en una etapa de madurez. Mientras que los ingresos crecieron 16,2% en el primer trimestre, la guía para el segundo trimestre apunta a una expansión más moderada.

netflix PORTADA En lo que va de 2026, el retroceso de Netflix alcanza el 16%, un desempeño que contrasta con la suba cercana al 10% que registra el S&P 500 en el mismo período. A esto se suman algunos reveses estratégicos. Netflix quedó fuera de dos operaciones corporativas de alto perfil: primero perdió la posibilidad de adquirir activos de Warner Bros. Discovery y recientemente fue superada por Fox en la puja por Roku, una plataforma considerada clave para fortalecer su negocio publicitario y de distribución. Estas derrotas aumentaron las dudas sobre la capacidad de la compañía para acelerar su crecimiento mediante adquisiciones. Más allá de los números Otro elemento que generó incertidumbre fue la salida de Reed Hastings de la presidencia del directorio. El cofundador de Netflix es una de las figuras más influyentes en la historia de la empresa y su alejamiento marca el cierre de una etapa para la compañía. Además, la competencia en el negocio del streaming sigue intensificándose. Amazon, YouTube, Apple y otros jugadores continúan invirtiendo agresivamente en contenido, deportes en vivo y tecnología publicitaria. Algunos analistas consideran que estas presiones podrían dificultar que Netflix mantenga simultáneamente el crecimiento de usuarios y la expansión de márgenes que el mercado espera. A pesar de la debilidad reciente, no todos son pesimistas. Goldman Sachs destacó que la empresa mantiene sólidos fundamentos de largo plazo, con crecimiento de ingresos, márgenes en expansión y una importante autorización de recompra de acciones por u$s25.000 millones. Sin embargo, la discusión de corto plazo seguirá centrada en la evolución del crecimiento, la publicidad y la capacidad de Netflix para encontrar nuevos motores que impulsen su negocio.