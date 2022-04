Pese la fuerte caída de Netflix, los Cedears subieron hasta 6% impulsador por el dólar CCL

Las acciones de Netflix perdieron en Wall Street una cuarta parte de su valor. La causa del descenso se debió a que la compañía informó su primera caída de suscriptores en una década.

Por su parte, Facebook bajó 5,6% y Paypal cayó 5,8%. A su vez los mayores ascensos fueron para Petrobras (+4,1%), Walmart (+3,9%) y Coca Cola (+3,9%).

En cuanto a los Cedears ETF, el DIA, que replica al índice Dow Jones, creció 3,6% y el ARKK de innovación fue el único que bajó con el 3,5%.

Esta jornada el volumen total en renta variable fue de $3551 millones, el 74% correspondió a Cedears con $2658 millones, en tanto que el 25%, $893 millones, fue para acciones argentinas.

En Wall Street los índices cerraron dispares. El S&P 500 perdió 2,26 puntos, o un 0,05%, para terminar en 4.459,40 unidades, mientras que el Nasdaq bajó 166,59 puntos, o un 1,2%, a 13.453,07. El Promedio Industrial Dow Jones subió 250,78 puntos, o un 0,7%, a 35.161,98 unidades.

En Nueva York, la caída de Netflix arrastró a otras empresas de streaming como Walt Disney, Roku y Warner Bros Discovery. Zoom Video Communications, Doordash y Peloton Interactive también sufrieron así como PayPal Holdings Inc, Block Inc, Marqeta Inc y SoFi Technologies Inc.

"Wall Street continúa buscando intercalar un respiro tras la debilidad reciente, aún en un ambiente de creciente volatilidad, no sólo por la escalada en las tasas y las tensiones geopolíticas sino también por los vaivenes en los ánimos que imponen los balances", sostuvo Gustavo Ber.