Los proyectos de arquitectura más esperados del mundo en 2026: dónde están y por qué superan u$s1.300 millones

Viviendas, oficinas, hotelería e infraestructura lideran la ola de desarrollos que se inaugurarán y transformarán áreas clave de ciudades de varios continentes.

Con vuelta al mundo, el Museo de Arte Contemporáneo de Suzhou, en China, se presenta como un conjunto de pabellones de baja altura articulados bajo una cubierta continua, una reinterpretación contemporánea de los jardines tradicionales frente al lago Jinji

El año 2026 se perfila como uno de los más activos para el desarrollo inmobiliario y urbano a escala global . Obras largamente demoradas, proyectos asociados a grandes eventos internacionales y nuevos polos de usos mixtos comenzarán a operar en distintas ciudades, con inversiones que, en conjunto, superan los u$s1.300 millones .

Lejos de tratarse solo de hitos arquitectónicos, muchos de estos emprendimientos impactan directamente sobre el mercado inmobiliario, dieño, innovación, la oferta de propiedades, el stock de oficinas y la reconfiguración de zonas urbanas estratégicas.

Milán, en Italia, concentra varios de los desarrollos más relevantes del año. Uno de los principales es el Milano Olympic Village , diseñado por el estudio Skidmore, Owings & Merrill (SOM). El complejo fue concebido para alojar a los atletas durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 (duran entre el 6 y 22 de febrero próximo), pero desde su origen se planificó su reconversión en un barrio residencial permanente.

Render aéreo de la Villa Olímpica de Milán, albergará a los atletas para los Juegos de Invierno y luego se utilizarán como viviendas y áreas comerciales abiertas

También en Milán se destaca el Arena Milano , diseñado por David Chipperfield Architects. Si bien su función principal será deportiva y cultural, el proyecto forma parte de un proceso de transformación urbana del distrito Milano Santa Giulia, donde se suman nuevos desarrollos residenciales, comerciales y de servicios.

En paralelo, avanza la finalización de Citywave, el proyecto de oficinas desarrollado por el Bjarke Ingels Group (BIG) dentro del plan maestro CityLife. Es el principal programa de regeneración urbana de Milán y uno de los más relevantes de Europa. Se desarrolla sobre el antiguo predio de la Feria Milán y abarca más de 255.000 m2, integrando viviendas, oficinas, comercios y un parque público de gran escala.

El masterplan fue concebido como un nuevo distrito urbano de alta calidad ambiental, con arquitectura contemporánea, baja circulación vehicular en superficie y fuerte impronta sustentable.

Citywave está compuesto por dos edificios de oficinas unidos por una cubierta de madera de 140 metros de longitud, que aloja uno de los sistemas fotovoltaicos urbanos más grandes de Europa. El conjunto suma cerca de 60.000 m2 construidos y fue diseñado para reducir hasta 40% el consumo energético, mediante estrategias pasivas de climatización, uso de agua subterránea y almacenamiento térmico

Milán edificio Citywave El edificio de oficinas CityWave en Milán, Italia, que está coronado por un amplio techo de 140 metros de largo y se espera concluir este año

El desarrollo apunta al segmento de oficinas premium, con foco en eficiencia energética, sistemas pasivos de enfriamiento y reducción de costos operativos, en un mercado que busca edificios de nueva generación.

Toronto: densificación residencial y usos mixtos

En Canadá, King Toronto Residences, diseñado por BIG, es uno de los desarrollos residenciales más ambiciosos en curso. El proyecto combina viviendas, oficinas y locales comerciales, integrando edificios patrimoniales existentes con nuevas estructuras de mayor densidad. La propuesta apunta a maximizar luz natural y ventilación en las unidades residenciales, en un contexto de fuerte demanda habitacional y escasez de suelo en zonas centrales de Toronto.

Toronto Propiedades King Toronto Residences King Toronto Residences, en Canadá. El desarrollo residencial y de usos mixtos se distingue por su sistema de volúmenes apilados y terrazas verdes, inspirado en el Habitat 67, e integra vivienda, comercio y oficinas en un mismo conjunto urbano

El desarrollo combina viviendas, oficinas y locales comerciales, y se integra a edificios patrimoniales preexistentes. Su escala y complejidad lo posicionan como uno de los emprendimientos residenciales más relevantes de América del Norte, con una fuerte apuesta por densidad urbana de calidad.

Toronto Obras en ejecución del complejo King Toronto Residences. El proyecto avanza sobre un predio céntrico de la ciudad y combina nuevas torres con la preservación de edificios patrimoniales existentes

A pocos kilómetros, el Centro Lawson para la Sustentabilidad, desarrollado por Mecanoo dentro del Trinity College de la Universidad de Toronto, suma metros cuadrados de usos mixtos, oficinas y espacios públicos. Si bien su función es académica, el proyecto reconfigura el entorno urbano del campus y eleva el estándar edilicio del área, con certificaciones ambientales de máximo nivel.

Estados Unidos: cultura como motor urbano

En Los Ángeles, dos proyectos concentran atención. El Museo Lucas de Arte Narrativo, diseñado por MAD Architects, abrirá sus puertas en 2026 dentro del Exposition Park. Más allá de su función cultural, el edificio se inserta en una zona en transformación, donde crecen los desarrollos residenciales y comerciales, y refuerza el rol del equipamiento cultural como catalizador urbano.

George Lucas, creador de Star Wars (La Guerra de las Galaxias), es el impulsor del museo un proyecto cultural de gran escala que abrirá en Los Ángeles. Concebido junto a Mellody Hobson (una ejecutiva financiera y filántropa estadounidense de alto perfil. Es copresidenta de Ariel Investments, una de las mayores gestoras de fondos de inversión afroamericanas de Estados Unidos, y se desempeñó durante años como presidenta del directorio de Starbucks), el museo albergará la colección personal de Lucas, que incluye arte vinculado al cine, la ilustración, la animación y la narrativa visual, con piezas originales relacionadas con Star Wars, Indiana Jones y otros universos icónicos de la cultura popular contemporánea.

El edificio fue diseñado por MAD Architects, el estudio del arquitecto chino Ma Yansong, y se destaca por su forma orgánica y futurista, elevada sobre el terreno para liberar espacio público a nivel peatonal. La estructura combina hormigón, acero y grandes superficies vidriadas, integrándose al parque que lo rodea y priorizando la experiencia urbana. Con salas de exposición, archivos, espacios educativos y áreas públicas.

Museo George Lucas Tipo nave espacial el museo buscará consolidarse como un nuevo hito cultural y arquitectónico del oeste de Estados Unidos. George Lucas, el mismo de La Guerra de las Galaxias, es protagonista del complejo

En el mismo estado, las Galerías David Geffen del LACMA, diseñadas por Peter Zumthor, completarán una de las intervenciones culturales más importantes de la ciudad. El nuevo edificio albergará la colección permanente del museo y redefine el campus cultural, con impacto directo en el valor del entorno inmediato y en la actividad inmobiliaria del corredor Wilshire.

Medio Oriente: desarrollos culturales y urbanos de gran escala

En Abu Dhabi, el Guggenheim Abu Dhabi, diseñado por Frank Gehry, prevé su apertura en 2026 tras casi dos décadas de planificación en Emiratos Árabes Unidos. Con más de 29.000 m2, el museo se integra al distrito cultural de la Isla Saadiyat, donde conviven residencias de alta gama, hoteles cinco estrellas y otros equipamientos culturales como el Louvre Abu Dhabi. El proyecto forma parte de una estrategia urbana que utiliza la arquitectura icónica como ancla inmobiliaria.

En Egipto, el Magdi Yacoub Global Heart Center, desarrollado por Foster + Partners en El Cairo, Egipto, combina infraestructura sanitaria de gran escala con una fuerte impronta urbana. El complejo ocupa 105.000 m2 y se ubica junto a la Ciudad de Ciencia y Tecnología Zewail, generando un nuevo polo de actividad y servicios.

Asia: infraestructura, vivienda y nuevos distritos

En Asia, uno de los proyectos más relevantes es el Puente Danjiang, en Taipéi, diseñado por Zaha Hadid Architects. La obra mejorará la conectividad metropolitana y suele asociarse, en experiencias comparables, a procesos de valorización inmobiliaria en los corredores vinculados a nuevas infraestructuras de transporte.

the-20-most-anticipated-projects-of-2025_14

La asimetría es el rasgo central del proyecto: el puente se apoya en un único mástil inclinado, ubicado en una sola margen del río, del cual parten los tirantes que sostienen todo el tablero. Esta decisión elimina la necesidad de torres gemelas o apoyos centrales, reduce el impacto sobre el cauce y genera una silueta deliberadamente desequilibrada que se lee como un gesto estructural y urbano a la vez.

Se convertirá en el puente de este tipo más largo del mundo. Dispondrá de un único pylón inclinado y cables dispuestos en abanico hacia un solo lado.

La construcción se resolvió con grandes piezas de acero montadas por etapas desde un solo lado del estuario, una estrategia que optimizó tiempos de obra, minimizó interferencias con la navegación y reforzó la identidad del puente como hito contemporáneo en el acceso metropolitano a Taipéi.

Puente Con un único pylón inclinado y cables dispuestos en abanico hacia un solo lado, se convertirá en el puente de este tipo más largo del mundo

En China, BIG inaugurará el Museo de Arte Contemporáneo de Suzhou, un complejo de aproximadamente 60.000 m2 desarrollado a orillas del lago Jinji que redefine la relación entre arquitectura, paisaje y ciudad. Concebido como una “villa de pabellones”, el diseño incorpora doce volúmenes interconectados bajo una cubierta continua de suaves ondulaciones que remiten a los aleros tradicionales de los jardines clásicos de Suzhou, con galerías vidriadas y pórticos que entrelazan patios, espacios de exposición, salas multifuncionales y áreas públicas.

La estructura combina vidrio curvado y acero inoxidable para reflejar el agua y el entorno natural, y su configuración de corredores y senderos invita a los visitantes a recorrer una secuencia de jardines, patios y espacios expositivos que conectan el casco urbano con la ribera del lago.

Museo2 Interior del Museo de Arte Contemporáneo de Suzhou: un gran espacio expositivo atravesado por luz natural, con estructura blanca y cielorrasos de madera

También en Shanghái, Snøhetta avanza con la Gran Ópera de Shanghái, pieza central de un nuevo plan maestro urbano sobre la ribera del río.

Finalmente, en Shenzhen, el Centro Yidan, diseñado por Zaha Hadid Architects, se suma a un distrito cultural en formación, con impacto en la demanda de oficinas, residencias y servicios en su entorno inmediato.