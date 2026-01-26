China le responde a Donald Trump: el acuerdo comercial con Canadá "no apunta contra terceros"

Beijing defendió su acuerdo comercial con Canadá tras la amenaza de aranceles del 100% que lanzó el presidente estadounidense a su país vecino. El pacto preliminar incluye acceso preferencial para vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense.

China salió al cruce de las amenazas arancelarias del presidente norteamericano, Donald Trump , y defendió este lunes el acuerdo comercial preliminar firmado con Canadá , asegurando que "no apunta contra ningún tercero" y que se basa en una "lógica de beneficio mutuo".

La respuesta del gigante asiático llegó tras el anuncio del presidente estadounidense, quien el sábado advirtió que impondrá aranceles del 100% sobre las importaciones canadienses si Ottawa concreta el pacto comercial con Beijing .

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun , remarcó que "las relaciones entre Estados deben basarse en la cooperación, no en la confrontación" y que la alianza estratégica entre China y Canadá "sirve a los intereses comunes de ambos pueblos".

El primer ministro canadiense, Mark Carney, había anunciado en enero la firma de este acuerdo " histórico" en Beijing , destinado a eliminar obstáculos comerciales y reducir aranceles , en un contexto en que el mandatario apunta a diversificar mercados en Asia y Europa ante la escalada proteccionista de Trump .

Entre los puntos clave del pacto preliminar figura la entrada a Canadá de 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China con aranceles preferenciales del 6,1%, según informó Carney.

Durante su visita oficial a China la semana pasada, el primer ministro canadiense se reunió con el presidente Xi Jinping. Tras el encuentro, Carney señaló que las relaciones con Beijing resultan "más predecibles" que las que Canadá mantiene actualmente con EEUU.

Trump Carney AP

En este sentido, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent criticó durante el fin de semana el discurso de Carney en Davos en el que afirmó que las potencias medias deben trabajar juntas y buscar alianzas para resistir el acoso y la coerción económica de las grandes potencias, en clara alusión a EEUU pese a no mencionarlo.

Además, subrayó que Ottawa está obligada a cumplir con las obligaciones del T-MEC y se mostró favorable a imponer gravámenes del 100% a Canadá si el país vecino se va a convertir “en una puerta de entrada para que los chinos inunden EEUU con sus productos baratos”.

Descartó un acuerdo de libre comercio

De todas maneras, el mandatario canadiense aclaró que el objetivo de los acuerdos alcanzados en Beijing es "corregir algunos problemas que surgieron en el último par de años" en los intercambios bilaterales, y descartó firmar un acuerdo de libre comercio con China.

"En virtud del T-MEC tenemos el compromiso de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado sin previa notificación. No tenemos intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado", enfatizó Carney, en referencia al tratado comercial trilateral que incluye a México, Canadá y Estados Unidos.