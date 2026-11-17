La vulnerabilidad se detectó en Optimizely y permitió infiltrar archivos maliciosos en sitios de grandes compañías, con el objetivo de obtener información financiera y acceder a dispositivos móviles.

Un ciberataque masivo puso en riesgo a 178 organizaciones de distintos países , entre ellas CNN, BBC, Fox News, Zoom, HSBC y Salesforce. Los atacantes aprovecharon una falla en una plataforma utilizada para administrar páginas web e introdujeron programas maliciosos que buscaban obtener información de tarjetas de crédito, desviar transferencias de criptomonedas y comprometer teléfonos iPhone y iPad .

El episodio fue descubierto por especialistas en seguridad informática, que encontraron modificaciones sospechosas en archivos utilizados por los sitios de las compañías afectadas. La investigación estuvo a cargo, entre otros, del experto Scott Helme, de la firma Report URI, quien identificó 188 archivos infectados luego de revisar más de 1600 scripts.

El problema se originó en Optimizely , un servicio que permite a las empresas realizar pruebas, modificar el diseño de sus páginas y mejorar la experiencia de quienes las visitan. Los atacantes consiguieron aprovechar una vulnerabilidad en el sistema de registro de usuarios de una de sus herramientas, conocida como Experimentation.

A partir de esa falla, lograron introducir código malicioso en proyectos de distintos clientes . Como las páginas cargaban habitualmente los archivos de Optimizely para funcionar, los visitantes podían recibir esas instrucciones dañinas al ingresar a los sitios, sin necesidad de que los delincuentes ingresaran directamente a los servidores de cada empresa.

El programa estaba preparado para realizar diferentes operaciones. Una de ellas consistía en detectar direcciones de billeteras de criptomonedas y reemplazarlas por otras controladas por los atacantes . De esa manera, una persona que copiara una dirección para enviar dinero podía terminar transfiriendo sus fondos a los delincuentes sin advertirlo.

Otra de las funciones apuntaba a los formularios de pago. El código buscaba capturar números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad ingresados por los usuarios. También podía recopilar cookies de navegación y tomar capturas de pantalla de los dispositivos.

La amenaza incluía, además, herramientas destinadas a aprovechar fallas de seguridad en versiones vulnerables del sistema operativo iOS. Esto podía afectar a usuarios de iPhone y iPad que visitaran las páginas comprometidas desde dispositivos sin las actualizaciones correspondientes.

Entre las organizaciones identificadas también aparecen Equifax, IKEA, GitLab, Air France y UNICEF USA. La lista incluye empresas tecnológicas, entidades financieras, medios de comunicación y compañías comerciales. Los investigadores advirtieron que el número de sitios afectados podría ser mayor al detectado hasta el momento.

Los expertos aconsejan reforzar las medidas de seguridad digital, controlar las operaciones bancarias y verificar las transferencias para evitar posibles robos de información y dinero. Freepik

Empresas afectadas refuerzan su seguridad tras el ataque informático global

Frente a la situación, algunas compañías comenzaron a tomar medidas para evitar nuevos problemas. Salesforce desactivó los archivos de Optimizely en sus entornos de prueba y producción mientras analizaba lo ocurrido. Equifax, por su parte, dejó de utilizar la plataforma y comunicó que no había encontrado indicios de que sus propios sistemas internos hubieran sido vulnerados.

Optimizely también confirmó el incidente. La empresa informó que bloqueó el acceso utilizado por los atacantes, corrigió la falla de seguridad y eliminó los archivos maliciosos de los proyectos comprometidos. Además, revocó permisos y sesiones de acceso y notificó a los clientes afectados.

En cuanto al dinero involucrado, los investigadores detectaron que las billeteras vinculadas con el ataque habían recibido cerca de u$s7000 en criptomonedas. Sin embargo, todavía no pudieron establecer cuánto lograron robar los delincuentes ni cuántas personas sufrieron efectivamente la extracción de información.

Los especialistas recomendaron revisar los movimientos bancarios, controlar los consumos de las tarjetas y mantener actualizados los celulares y las tabletas. También aconsejaron comprobar cuidadosamente las direcciones de las billeteras digitales antes de confirmar cualquier transferencia.

Por ahora, se desconoce el alcance total del incidente y la cantidad de usuarios que pudieron quedar expuestos. El caso volvió a poner en evidencia que una falla en un servicio externo puede convertirse en una amenaza para numerosas empresas y sus clientes, incluso cuando sus propios sistemas no fueron atacados directamente.