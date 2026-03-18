Criptomonedas caen hasta 4% previo a la decisión de la Fed, pero aumentan los flujos de institucionales

Bitcoin se mantiene cerca de los u$s70.000y Ethereum sobre los u$s2.200 en una jornada de ajustes moderados. Los ETF siguen captando fuertes flujos y el mercado espera señales de la Reserva Federal que podrían definir el rumbo de los activos de riesgo.

Las criptomonedas se encuentran en vilo por la Fed.

El mercado de criptomonedas inicia la jornada con leves retrocesos, en un contexto de cautela global a la espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. El bitcoin (BTC) cede alrededor de 1,6% en las últimas 24 horas y busca sostenerse en la zona de los u$s70.000, mientras que ethereum (ETH) registra una caída del 3,3% y se ubica apenas por encima de los u$s2.200.

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Las altcoins operan con mayoría de caídas, de hasta 4% encabezadas por Chainlink (-3,9%), Bitcoin Cash (-3,4%), Dogecoin (-3,1%) y Monero (-2,9%).

Más allá de la corrección de corto plazo, el interés institucional continúa firme . Según datos de mercado, los ETF de bitcoin al contado registraron ingresos netos por u$s199,4 millones en la última jornada, acumulando siete ruedas consecutivas en positivo y cerca de u$s1.200 millones en ese período.

En la misma línea, los ETF de ethereum sumaron u$s138,3 millones , mientras que los vehículos vinculados a solana y XRP también mostraron entradas, aunque de menor magnitud.

Para los analistas, estos flujos reflejan una demanda estructural, impulsada por inversores de largo plazo. “No se trata de compras tácticas, sino de asignaciones estratégicas de actores que operan con horizontes extendidos”, destacan desde el mercado.

Este respaldo contribuyó a que bitcoin mantenga un rango relativamente estable, incluso después de una suba cercana al 15% y en medio de un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas.

Criptomoneda bitcoin millones Freepik Una Fed con menos posibilidad de bajar las tasas impacta en los activos de riesgo Freepik

La Fed, en el centro de la escena

El principal foco del mercado está puesto en la decisión de tasas de la Reserva Federal. Si bien el consenso espera que el organismo mantenga el rango actual (3,5%-3,75%), la atención se concentra en el mensaje de su presidente, Jerome Powell.

La escalada del conflicto en Medio Oriente y el consecuente aumento en los precios del petróleo elevaron las expectativas de inflación, lo que podría enfriar las chances de recortes de tasas en el corto plazo. Un tono más restrictivo por parte de la Fed —o incluso la posibilidad de nuevas subas— podría fortalecer al dólar y presionar a la baja a los activos de riesgo, incluyendo las criptomonedas.

En este contexto, el dato del Índice de Precios al Productor (IPP) también será clave. Un registro por encima de lo esperado, combinado con una postura “hawkish” del banco central, podría generar mayor volatilidad en los mercados.

Desde el análisis técnico, el bitcoin enfrenta una zona de resistencia relevante entre los u$s75.000 y los u$s85.000. En paralelo, el reciente repunte de precios impulsó mayores ingresos de BTC a exchanges, un indicador que suele asociarse con potencial presión de venta.

Este escenario sugiere que el mercado podría transitar una fase de consolidación en el corto plazo, a la espera de definiciones macro.

Giro regulatorio y nuevas oportunidades

En el plano regulatorio, Estados Unidos dio una señal relevante: la SEC y la CFTC publicaron una nueva guía que establece que la mayoría de las criptomonedas no deben ser consideradas valores.

El cambio marca un quiebre respecto a la postura anterior del regulador y podría reducir la incertidumbre que venía frenando a algunos inversores institucionales. Para el mercado, este nuevo marco abre la puerta a una mayor adopción y al desarrollo de nuevos instrumentos financieros, incluyendo una expansión de los ETF cripto.

Con este telón de fondo, las criptomonedas transitan una pausa en precios, pero con fundamentos que siguen mostrando un respaldo creciente por parte del capital institucional.