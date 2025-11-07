Criptomonedas: J.P. Morgan prevé que Bitcoin alcance los u$s170.000, pese a la reciente caída







Sus analistas no ven los últimos movimientos del mercado como una tendencia bajista, sino como una corrección que ha terminado.

J.P. Morgan considera que Bitcoin está infravalorado respecto del oro. Depositphotos

Según los analistas de J.P. Morgan, Bitcoin podría subir hasta los u$s170.000 en un plazo de 6 a 12 meses, pese a las recientes caídas a la zona de u$s100.000. El banco estadounidense, que compara su evolución con la del oro, considera que hoy la criptomoneda está infravalorada respecto del metal precioso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"El desapalancamiento de los futuros perpetuos parece haber terminado en gran medida", señala el informe, que marca la liquidación del 10 de octubre como el final de esta etapa. La normalización de la relación entre el interés abierto en los futuros perpetuos de Bitcoin y la capitalización bursátil fue una de las señales que respaldan la visión de J.P. Morgan, así como la modesta cantidad de reembolsos de ETF en las últimas semanas en comparación con principios de octubre.

Bitcoin El oro, un factor fundamental para el objetivo de J.P. Morgan El objetivo de u$s170.000 por parte de J.P. Morgan se basa en la volatilidad relativa del bitcoin con respecto al oro. Es decir, la ratio de volatilidad entre ambos activos cayó por debajo de 2,0, lo que muestra que el bitcoin consume ahora 1,8 veces más capital de riesgo que el oro.

Es por eso que, según el banco, la capitalización bursátil de Bitcoin, de u$s2,1 billones, debe aumentar alrededor de un 67% para igualar la inversión privada en oro, que asciende a unos u$s6,2 billones. Entonces, sería razonable un valor mecánico de u$s170.000 para alcanzar este objetivo.

Por otra parte, el banco aseguró que la corrección le permite una mejor configuración a largo plazo, así como un renovado interés institucional. "El bitcoin parece infravalorado en relación con el oro", afirma el informe. En la jornada del viernes, el precio de Bitcoin oscila entre u$s99.000 y u$s100.000, mientras que la criptomoneda intenta defender ese piso.