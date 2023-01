Mercado bajista: cuáles son las 8 mejores criptomonedas para invertir en enero

¿Por qué conviene?

Se puede ganar ingresos de diversas maneras: por ejemplo, Metacade recompensa a los usuarios con el token MCADE por contenido valioso dentro de la comunidad.

Se pueda ganar recompensas jugando, participar de sorteos y torneos.

Las plataformas comunitarias suelen ser populares entre los jugadores porque proporcionan un punto de encuentro para que aquellos que comparten intereses conecten a través de sus juegos favoritos, como Twitch o Discord. Metacade ofrece foros, salas de chat y otras características sociales para que los usuarios interactúen.

Además, el P2E es una de las industrias de más rápido crecimiento en el planeta, y según Crypto.com, se espera que aumente a 50 mil millones de euros para 2025. Así que, mientras que el gaming P2E tendrá sus altibajos, Metacade seguirá liderando la industria.

Las expectativas no dejan de crecer, con más de 1,18 millones de euros en tokens MCADE ya vendidos. Metacade podría ser la próxima gran novedad en los juegos P2E, y por eso es la mejor cripto para invertir durante el mercado bajista de criptomonedas.

2. Ethereum

Ethereum es la plataforma de contratos inteligentes líder en el mundo y la red de referencia para desarrolladores de aplicaciones descentralizadas (DApp). Actualmente, hay miles de DApps, proyectos DeFi, colecciones de NFT y tokens que dependen en gran medida de Ethereum para funcionar, y todos tienen algo en común: usan Ethereum para pagar las tasas de transacción.

A medida que el ecosistema de Ethereum crezca, también lo hará la demanda de ETH, y el crecimiento parece imparable. En enero de 2022, Electric Capital identificó alrededor de 4.000 desarrolladores activos mensuales trabajando en Ethereum, aproximadamente el 22 % de los ~18.000 desarrolladores en proyectos de cripto y Web3.

La transición de Ethereum a la prueba de participación (PoS) disparará este número en 2023. La Shanghai hard fork se espera para marzo de 2023, lo que permitirá a los participantes acceder a sus recompensas de staking y alejará aun más a Ethereum de la prueba de trabajo (PoW). El sharding, programado para el otoño de 2023, mejorará la escalabilidad en la red y abrirá las puertas a nuevos casos de uso de Ethereum. Teniendo en cuenta su amplia adopción y las próximas mejoras, Ethereum es el segundo mejor token para invertir durante el actual mercado bajista de criptomonedas.

3. Bitcoin

Bitcoin (BTC) puede parecer una opción obvia pero imprescindible. Es la criptomoneda más conocida y antigua del mercado, y podría decirse que también la más descentralizada. A pesar de sus recientes caídas, Bitcoin ha sido uno de los activos de mejor rendimiento de la historia y, desde su creación, ha superado con creces los rendimientos del índice de referencia S&P 500.

¿No estás convencido? Piensa que, a pesar de una serie de colapsos importantes en el mercado cripto, múltiples mercados bajistas y una tasa de adopción (relativamente) lenta por parte de las instituciones, Bitcoin ha seguido siendo la criptomoneda más valiosa. Su precio mínimo ha tendido constantemente al alza, y a pesar de disminuir junto con el resto del mercado cripto, el valor actual de BTC sigue siendo más alto de lo que muchos inversores esperaban hace solo unos años. En general, estos factores hacen de Bitcoin una opción sólida para cualquiera que quiera invertir durante el mercado bajista de criptomonedas.

4. Cardano

Cardano es una plataforma de contratos inteligentes que destaca por su enfoque metódico para el desarrollo en cadena. Cada actualización está respaldada por investigaciones y acordada por académicos antes de implementarse. Su mecanismo de consenso, Ouroboros, es el primer protocolo PoS demostrablemente seguro del mundo y convierte a Cardano en una de las líderes en seguridad de blockchain.

Cardano es también una de las únicas blockchains desarrolladas teniendo en cuenta la regulación. Si bien Ethereum suele eclipsar a Cardano, su enfoque lento y constante podría garantizar su éxito a largo plazo, lo que la convierte en la tercera mejor cripto para invertir durante el actual mercado bajista de criptomonedas.

5. Binance Coin

Binance Coin es el token nativo del intercambio Binance y la tercera criptomoneda más valiosa del momento, excluyendo USDT y USDC. BNB comenzó como un token de descuento de tasa de trading construido en la red Ethereum en 2017, pero en 2019, migró a la cadena Binance. Un año después, Binance lanzó Binance Smart Chain, que agregó contratos inteligentes a la red. Ahora, Binance Smart Chain (o BNB Chain) es el mayor rival de Ethereum, y sostiene miles de DApps y tokens.

Pero a diferencia de Ethereum, BNB no solo se usa para las tasas de gas. Además de los descuentos que ofrece a los traders en el intercambio Binance, los usuarios pueden comprar artículos a través del mercado de Binance y participar en ofertas de tokens en Binance Launchpad. Esta utilidad multipropósito hace de BNB una opción excepcional para el próximo mercado alcista, dado su potencial para beneficiarse de una mayor actividad en la plataforma de intercambio Binance y el crecimiento en otras áreas del ecosistema de Binance.

6. ApeCoin

ApeCoin es un token cuya popularidad se ha disparado desde su lanzamiento en abril de 2022. Es el token de gobernanza y utilidad nativo del ecosistema Ape. Yuga Labs, el equipo tras Bored Ape Yacht Club (BAYC), el segundo proyecto de NFT más valioso, creó ApeCoin.

Si bien APE ofrece a los propietarios acceso exclusivo a las funciones del ecosistema Ape y derechos de voto en Ape DAO, su uso más prometedor es como medio de intercambio en Otherside. Otherside es el metaverso de Yuga Labs, que ha generado una gran expectación entre los inversores en cripto. Animoca Brands, la empresa tras lo que algunos consideran el proyecto de metaverso cripto de más éxito, se ha asociado con BAYC para construir Otherside.

Se espera que Otherside salga en 2023, y su lanzamiento podría causar una avalancha de inversiones en ApeCoin, cuando los jugadores se preparen para experimentar una nueva frontera de la interacción digital. Al igual que BNB, APE es un token de uso múltiple, y su conexión con los mercados de NFT y metaverso de rápido crecimiento lo convierten en una opción de inversión sólida durante el actual mercado bajista de criptomonedas.

7. Chainlink

Chainlink es una red de oracle descentralizada que permite que los contratos inteligentes en la blockchain accedan de forma segura a fuentes de datos, API y otra información externa fuera de la cadena. En lugar de limitarse a datos puramente en cadena, Chainlink abre las puertas para que las blockchains incorporen datos que antes no tenían disponible, aumentando el número de casos de uso de la tecnología blockchain.

A medida que más instituciones e industrias adopten la tecnología blockchain, aumentará la necesidad de una integración de datos segura y fiable. Chainlink es la red oracle descentralizada líder del mercado y está perfectamente posicionada para satisfacer esta mayor demanda.

8. Near Protocol

NEAR Protocol es un proyecto habilitado para contratos inteligentes cuyo objetivo es multiplicar la escalabilidad sin comprometer la usabilidad. Si bien Ethereum aún no ha implementado la fragmentación, NEAR ya la utiliza para lograr velocidades de transacción ultrarrápidas a un coste insignificante. Una vez implementada por completo, NEAR debería alcanzar alrededor de 100.000 transacciones por segundo.

Una de las características claves de NEAR en comparación con otras plataformas de contratos inteligentes es su enfoque en la experiencia del usuario. Por ejemplo, permite direcciones de wallet legibles por humano. Además, aquellos que desarrollan en NEAR pueden usar lenguajes tan conocidos como Javascript y Rust para crear DApps. Esta flexibilidad es fundamental para la adopción masiva de cripto y podría impulsar el crecimiento de la plataforma en 2023. Teniendo en cuenta sus asociaciones con Google Cloud, Binance y ConsenSys, NEAR es la séptima mejor cripto para comprar durante el mercado bajista de criptomonedas.