Luego de casi un año de la escandalosa final, el Tribunal de Arbitraje Deportivo resolvió que le volverán a dar el trofeo a los senegaleses. Aún así, la causa no terminó y los marroquís no se quedaron callados.

Senegal de festejo: el TAS les devolvió la Copa Africana de Naciones, la cual le ganaron a principio de este año a Marruecos.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Senegal durante la mañana de este martes y los dictaminó como ganadores de la Copa Africana de Naciones 2025 , la cual le ganaron a Marruecos en el tiempo suplementario, el 18 de enero de este año. Lo que sucedió en primera instancia fue que, meses después del encuentro, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sentenció que el trofeo era para los Leones del Atlas por culpa de un suceso particular .

El motivo por el cual decidieron arrebatarle el premio a los senegaleses fue que se retiraron del campo de juego en medio del encuentro , debido a que entendieron que Jean-Jacques Ngambo Ndala , árbitro del encuentro, los estaba perjudicando y favorecía a sus contrincantes.

Ante varios sucesos repetidos de este estilo, y que en el minuto 90 el juez cobró un penal a favor de Marruecos , desde el cuerpo técnico de Senegal llamaron a sus jugadores para irse al vestuario. Tras unos minutos de suspenso, l os futbolistas retornaron y el arquero le atajó el penal a Brahim Díaz , quien picó el tiro desde los 12 pasos.

Finalmente, en el tiempo extra, a los 94 minutos Pape Gueye hizo el único gol del partido y los senegaleses levantaron el trofeo por segunda vez en su historia. Sin embargo, el 17 de marzo, la CAF le otorgó administrativamente el trofeo a los marroquíes y los anotó como los nuevos campeones.

Según anunciaron desde el TAS, presidido por el francés Gérald Simon, el árbitro del encuentro tenía en su poder la decisión de reanudarlo o suspenderlo, y que al volver a ponerlo en marcha entendía que las condiciones estaban dadas para que siga su desarrollo. El punto clave fue que ambos equipos estaban dentro del campo de juego y dieron su aval para continuar .

Las peleas de los senegaleses también fueron contra los marroquíes en el campo de juego.

En su comunicado, escribieron: “Dado que los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN tienen como única finalidad determinar el resultado de un partido cuando la conducta de un equipo lleva al árbitro a suspenderlo definitivamente, no resultan aplicables en este caso. En conclusión, la Formación Arbitral considera que, al reanudar el encuentro, el árbitro no incurrió en ningún error de derecho”, aseguraron.

Cuál fue la respuesta de Marruecos

Rápidamente, al enterarse de este fallo, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) publicó un anuncio en sus principales vías de comunicación expresando su asombro y rechazo por lo sucedido. Además, reiteraron que buscarán utilizar todas las vías legales posibles para impugnar la decisión del TAS.

En el comunicado, comenzaron: “La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) ha tomado nota de la decisión dictada este martes 24 de noviembre de 2026 en Lausana, Suiza, por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en relación con el recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol contra la decisión del Jurado de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), relativa a la final de la Copa Africana de Naciones Marruecos 2025”.

Marruecos, con la intención de volver a quedarse con la Copa Africana de Naciones. Reuters

“En este sentido, la FRMF expresó su asombro y protestó por el rechazo de su solicitud. Esta solicitud se refería a la necesidad de extraer las conclusiones jurídicas pertinentes de prácticas que pudieran menoscabar la integridad y la credibilidad del procedimiento arbitral, en particular los hechos comprobados sobre el intercambio de mensajes entre el árbitro alemán Ulrich Haas y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol 48 horas antes del anuncio del fallo”.

“La FRMF también señala que la decisión no tuvo en cuenta las directrices adoptadas recientemente tanto por la International Football Association Board (IFAB), el organismo internacional responsable de las reglas del juego, como por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en relación con los jugadores que abandonan el terreno de juego sin el permiso del árbitro, así como las responsabilidades y sanciones disciplinarias que de ello se derivan”, finalizaron.