ANDIS: el descargo de Spagnuolo, las explicaciones sobre su propiedad y la máquina de contar billetes

El exdirector de ANDIS rechazó las acusaciones, aseguró que no tenía control sobre las contrataciones y explicó el origen de los bienes que despertaron sospechas.

Diego Spagnuolo negó haber intervenido en maniobras irregulares durante su gestión al frente de ANDIS.

El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo , imputado en la causa por presuntas maniobras de defraudación y cohecho presentó un descargo escrito en el que negó “categóricamente” haber intervenido en cualquier irregularidad y apuntó hacia otras áreas del organismo.

Se mostró ajeno a las maniobras que le adjudica la fiscalía. El funcionario explicó que la normativa interna demuestra que la selección de los proveedores, la evaluación técnica y la adjudicación de prestaciones no dependen del Director Ejecutivo , cargo que él ocupaba.

En ese sentido deslindó responsabilidad en otras áreas como la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud que estaba a cargo de otro imputado: Daniel Garbellini.

Spagnuolo también rechazó las sospechas patrimoniales y aclaró sobre la presencia de una máquina de contar billetes encontrada durante un allanamiento.

Explicó que había sido adquirida en 2022 , en el marco de tareas que realizaba para la Asociación Civil Cooperadora del Sistema de Salud Malvinas Argentinas, donde debía contabilizar recaudaciones para su depósito bancario.

MAQUINA DE CONTAR BILLETES (1) Spagnuolo explicó el origen de la máquina de contar billetes hallada en su casa y presentó la factura de compra.

Dijo que la operación “resultaba engorrosa” en virtud del tiempo que demandaba a raíz de la existencia de billetes de baja denominación, “el más alto era el de 1000”.

Cuando terminó su gestión en ese organismo se acordó que pasaran a retirarla, pero ello no ocurrió y que por tal motivo estaba en su hogar al momento del allanamiento. Señaló en ese sentido que el equipo permaneció en su domicilio por motivos operativos y acompañó la factura de compra.

Las reformas en mi propiedad “no resultaron millonarias”

Explicó en la presentación que la construcción de su vivienda comenzó en 2021 y ya estaba terminada cuando asumió en la función pública. “Las refacciones recientes no resultaron millonarias ni mucho menos. Fue una simple modificación en el sector de la galería que da al jardín”, dice el escrito.

Diego Spagnuolo El exfuncionario pidió al juez Casanello que su presentación sea tenida en cuenta al resolver su situación procesal.

Los cinco millones de pesos para ir a Israel

El escrito hace referencia al supuesto audio de terceros del 11 de junio sobre el viaje a Israel y haber reclamado para ello 5 millones de pesos.

Remarcó que ese audio es del 11 de junio mientras que las fotografías que se encontraron en el celular de Miguel Angel Calvete que dan cuenta de una visita a su casa, “son de dos meses y dos días después”, explicó. El viaje no se realizó.

“No existe nada”

El descargo cuestiona la “fragilidad” de la imputación y sostiene que no existe una sola prueba que lo vincule con direccionamientos millonarios o pagos indebidos. “No existe nada”, afirma en el escrito.

“Niego categóricamente haber intervenido, participado, promovido, facilitado o permitido cualquier irregularidad en los procedimientos de contratación del ANDIS”, afirmó en el escrito.

“Las maniobras que se me atribuyen no sólo carecen de sustento fáctico y probatorio, sino que son materialmente incompatibles con las competencias reales del cargo”, remarcó.

Volvió a cuestionar los audios, tras el fallo de la Cámara Federal que ordenó investigar el origen y la veracidad de los mismos.

Finalmente pidió al juez Sebastián Casanello que el escrito se tenga en cuenta a la hora de resolver la situación procesal.