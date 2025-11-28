WhatsApp dejará de funcionar en mucho celulares a partir de diciembre 2025

La próxima actualización masiva que afecta a modelos antiguos obliga a revisar el software disponible para mantener activo el servicio habitual.

A partir del 1 de diciembre, muchos celulares dejarán de tener acceso a WhatsApp.

A pocas semanas de una nueva actualización de WhatsApp , la plataforma anunció los cambios que modificarán el uso del servicio en equipos con sistemas muy antiguos . La decisión involucra a usuarios que todavía cuentan con modelos que ya no reciben mejoras desde hace tiempo.

La medida va a empezar a aplicarse desde principios de diciembre y va a obligar a todos aquellos que tengan dispositivos desactualizados a analizar sus alternativas. Aunque los teléfonos seguirán operando como teléfonos, la app ya no podrá ejecutarse ni actualizarse.

La nueva versión de la aplicación dejará fuera a equipos que continúan trabajando con Android 5.1 o inferiores . Al no contar con un soporte vigente, estos sistemas no pueden acompañar los requisitos técnicos actuales de la plataforma.

Entre los modelos que dejarán de ser compatibles se encuentran:

Estos teléfonos, ya instalados hace años en el mercado, no reciben actualizaciones de seguridad y quedaron lejos de los estándares de funcionamiento que hoy exige el servicio de WhatsApp.

Los celulares de Apple en los que WhatsApp dejará de funcionar

En el caso de Apple, el corte se aplicará a dispositivos que utilizan iOS 11 o versiones anteriores. Debido a la antigüedad de estos modelos, el sistema operativo no permite instalar versiones más recientes.

Los equipos alcanzados por la medida son:

iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone SE (1ra generación)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Si bien seguirán funcionando para llamadas, fotos o navegación, ya no podrán ejecutar la app ni recibir las próximas funciones.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en muchos teléfonos?

La plataforma ajusta periódicamente sus requisitos técnicos para avanzar con herramientas de privacidad, mejoras en videollamadas, cifrado reforzado y funciones comunitarias. Para que estas opciones operen sin fallas, necesita sistemas modernos y compatibles.

Los equipos excluidos no cuentan con actualizaciones de software desde hace años, lo que también implica riesgos de seguridad. Seguir usando un celular sin soporte aumenta la posibilidad de fallas o vulnerabilidades que podrían comprometer tus datos personales.

La recomendación es migrar a un dispositivo actual y hacer una copia de seguridad antes del cambio. Así no se pierde la información de la app.