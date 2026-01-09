Neuquén: el gobernador Rolando Figueroa suma a un militar retirado al gabinete de Seguridad

Se trata de Pablo José Conforte, coronel mayor de Infantería (R) del Ejército Argentino hasta diciembre pasado. Fue designado secretario de Seguridad de la provincia.

Las elecciones legislativas de octubre pasado obligaron a distintos gobernadores a barajar y dar de nuevo, con cambios en los gabinetes, supresión de ministerios y secretarías y relanzamientos de gestiones. Uno de ellos es el neuquino Rolando Figueroa , quien, entre los distintos movimientos que realizó, sumó este viernes a un militar retirado a su equipo.

Se trata de Pablo José Conforte , coronel mayor de Infantería (R) del Ejército Argentino, cargo que ocupó hasta diciembre pasado en la VI Brigada de Montaña, donde se desempeñó entre 2024 y 2025 . Ahora será el secretario de Seguridad de Neuquén, según lo dispuesto por Figueroa.

Desde la gestión provincial indicaron que el flamante funcionario llega tras "una destacada carrera de más de 35 años en el Ejército Argentino, con una fuerte impronta en la región cordillerana y una vasta formación en estrategia y gestión de crisis".

Conforte es egresado del Colegio Militar de la Nación (1989) y recientemente ha pasado a situación de retiro voluntario tras desempeñarse como comandante de la VI Brigada de Montaña entre 2024 y 2025, un cargo de máxima relevancia operativa en la región.

Al respecto, el gobernador Rolando Figueroa señaló que “el desafío de administrar una sociedad en crecimiento requiere incorporar una mirada en función de lo que va necesitando la sociedad”. En este sentido, destacó que “hay que incorporar planeamiento estratégico con una nueva mirada puesta en la formación policial y en la evolución permanente”.

"La llegada de Pablo Conforte viene a sumar para proyectarnos a la policía que va a necesitar toda la ciudadanía. Nosotros tenemos una muy buena policía, estoy muy orgulloso de nuestra policía, los quiero felicitar a todos y estoy convencido que lo que hemos logrado en las distintas luchas que hemos tenido es gracias a nuestra policía del Neuquén”, amplió el cacique patagónico.

En paralelo, Figueroa indicó que “no hay proyecto económico, no hay sociedad que funcione sin que exista la seguridad ciudadana por eso es muy importante que evolucionemos en función de la demanda evolutiva que va teniendo la sociedad neuquina”.

Por su parte el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, expresó que “el Neuquén de los próximos 10, 20 años va a requerir una policía distinta, una policía evolucionada, una policía con nueva tecnología, con nuevas herramientas de capacitación, con nueva formación y con la llegada de Pablo (Conforte) se está jerarquizando el área de Seguridad de la provincia”.

Finalmente, el flamante secretario de Seguridad indicó que “es un honor que el gobernador y su equipo hayan pensado que yo podía llegar a aportar algo en el tema seguridad en la provincia”. En cuanto a las primeras propuestas de trabajo, manifestó que “el primer desafío es la educación, empezar a ver la formación de los agentes sin improvisar y a partir de un buen planeamiento poder tener un buen perfil y a partir de los perfiles poder diseñar planes de carrera”.

Conforte dijo que se suma “a un engranaje que está funcionando” y agregó que “se requiere planeamiento estratégico porque el ritmo de crecimiento que tiene la provincia viene acompañado también de problemas de seguridad”.

Quién es el nuevo secretario de Seguridad de Neuquén

Desde la gestión neuquina señalaron que Pablo Conforte posee un perfil técnico y operativo de alto nivel. Es oficial de Estado Mayor y Licenciado en Estrategia y Organización, con especializaciones en Planeamiento Militar Conjunto y Gestión de Activos (Ucema). Su carrera se ha desarrollado en gran medida en unidades de combate de montaña, habiendo sido jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 10 y segundo comandante de la VI Brigada de Montaña antes de asumir su jefatura.

A nivel internacional, Conforte cuenta con experiencia en misiones de paz de Naciones Unidas (Unficyp en Chipre) y ha realizado intercambios de técnicas de combate con el Ejército de Francia en Chamonix.

"Un aspecto clave para su nueva función es su especialización técnica. Conforte ostenta el título de 'Cóndor Dorado' (máxima aptitud en montaña) y es Especialista en Seguridad, Rescate y Peritaje de Accidentes en Montaña, conocimientos que aportan un valor estratégico para la geografía y los desafíos de seguridad ciudadana y civil de la provincia del Neuquén", señalaron.