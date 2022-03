Dólar blue: los últimos pronósticos de los gurúes antes de que arranque la "guerra contra la inflación"

En el mercado analizan qué sucederá con el dólar blue a horas de que comience la "guerra contra la inflación" que anunció el presidente Alberto Fernández.

Dólar blue: ¿Qué dicen los analistas?

El economista y jefe para el NOA de la Fundación Mediterránea, Lucas Dapena, dijo que "el precio del dólar aumentó mucho más que la situación en general", por lo que el acuerdo con el FMI que este jueves se sancionaría de forma definitiva en el Senado, "no debería haber un salto en el dólar blue".

"El acuerdo con el FMI significa que no va a haber presión sobre el dólar. Si el dólar no sube, los precios más o menos se mantendrían", señaló en diálogo con FM Capital.

Al hacer foco en esta variable y con la inflación de febrero que trepó al 4,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), para Dapena el escenario local responde "a la suba de precios nuestra y aparte lo que genera la situación del exterior".

"El dólar se tranquiliza con el acuerdo con el FMI", sin embargo, "ahora en la Argentina tenemos la suba de precios nuestra y aparte lo que genera la situación del exterior. No está claro de cuánto puede ser la suba por las noticias internacionales", explicó.

“La aprobación del acuerdo con el FMI en Diputados nos aleja de un escenario disruptivo y la mayor liquidación del agro dejó mejores perspectivas en términos de acumulación de divisas”, señalaron desde Portfolio Personal.

El economista Gustavo Ber planteó que “el mercado cambiario sigue ajeno a los vaivenes externos e internos, y así es que el Banco Central aprovecha para sumar reservas ante mayores liquidaciones de los exportadores, aunque atentos a dicha dinámica a raíz de rumores de nuevas retenciones”.

“El cierre del registro de exportaciones de algunos derivados y subproductos de cereales no tuvo impacto en la actividad de hoy (por ayer)”, dijo el analista Gustavo Quintana, quien advirtió que eventuales protestas sí podrían afectar el ingreso de divisas.

"El acuerdo tiene una meta de acumulación de reservas, que se lograría vía superávit de cuenta corriente, lo cual vuelve endógeno al tipo de cambio (si faltan dólares, tiene que subir el tipo de cambio, y viceversa). Cuánto más se actualice el tipo de cambio oficial, menores serán las expectativas en torno a un dólar atrasado, lo cual quita presión a la brecha cambiaria", expresó Paula Malinauskas, Economista de la consultora LCG.

"La brecha con los dólares alternativos puede reducirse aún más, pero esperamos que permanezca alta. El acuerdo con el FMI fue una buena noticia que alejó los temores de una disparada del dólar, y en este sentido también jugó a favor la expectativa de mayores ingresos de divisas por la suba de los commodities y por los fondos frescos del FMI. Los dólares financieros habían subido ante el temor de que se caiga el acuerdo y esta noticia trajo algo de alivio. En este contexto entra a jugar otro factor, que es el carry trade. La suba de las tasas de interés (que probablemente continúe) favorecen el traspaso a pesos en el corto plazo. La cuestión es cuánto durará eso, porque eventualmente algunos de los ahorristas querrán pasarse a dólares nuevamente y eso empujaría la cotización del dólar", planteó Isaías Marini, economista de Econviews en diálogo con Ámbito.

"En este escenario, es probable que la brecha caiga algo más, tal vez a un 70%, pero difícilmente baje más allá de eso. Esto es así porque el acuerdo no implica ningún tipo de medida que apunte efectivamente reducir la brecha, y de hecho el FMI avaló que el gobierno cuente con mayores facultades para el control de capitales. Además, el tipo de cambio real permanecerá planchado y no es suficiente con este nivel de reservas, por lo que el Central no dudará en apretar el cepo cuando lo crea conveniente. Y cuando ello sucede, la brecha sube", estimó el economista.

Por su parte, Pablo Repetto Director de GRA Consultora advirtió sobre la posibilidad de una brusca suba en el "contado con liquidación": "Hay un riesgo que está asociado con la cantidad de pesos que está circulando en el mercado. Nosotros seguimos la relación del M3 en pesos promedio medido en CCL. Este valor da la emisión que ha habido y la baja que ha tenido el CCL en las últimas semanas, ha llevado al M3 medido en CCL a los máximos de todo el gobierno de Alberto Fernández. En ocasiones anteriores, cuando se ha tocado estos máximos han tenido un ajuste de ese valor por medio de una suba importante del CCL. Esto podría pasar nuevamente o podría no ocurrir. Para que no ocurra, tiene que haber un cambio de expectativas".

"El dólar oficial está a la suba, no todo lo que desearíamos. En enero subió el 2,2%, en febrero el 2,3%, en 10 días de marzo subió el 1,2%. Si lo proyectás a 365 días, está subiendo a una tasa del 45,6% anual y, si lo proyectás a 31 días, está subiendo al 3,9% anual", expresó Salvador Di Stéfano en su último informe.

"En apenas 69 días, el dólar oficial subió el 5,9%, cuando en 365 días del año 2021 solo subió 22,1%. Claramente el Banco Central está acelerando la tasa de devaluación. Creo que vamos a estar en torno del 13% anual, mientras que la tasa de devaluación, para igual período, se ubicaría en el 8,3%. Consideramos que la tasa de inflación en USA podría ubicarse, en el primer trimestre, en el 2,3%, esto implica que, si a la tasa de inflación local le restamos la tasa de inflación de USA y la comparamos con la tasa de devaluación, estamos perdiendo competitividad", agregó el analista.

En ese marco, Di Stéfano aseguró que se espera "una aceleración más rápida en la tasa de devaluación del dólar oficial, creemos que la tasa de devaluación se ubicaría en un valor muy cercano a la tasa de inflación local, menos la tasa de inflación de Estados Unidos".

"Al dólar bolsa le están haciendo un juego de pinzas. Por un lado, llegarán más reservas líquidas al Banco Central, si ingresan todos los dólares que esperan, la cotización del dólar bolsa podría bajar demasiado. Nosotros seguimos a rajatabla nuestra vieja regla. Cuando la brecha supera el 100%, hay que mutar de dólares a bienes mientras que, cuando la brecha baja del 80%, hay que comprar. Ahora, si baja del 70%, hay que hacerlo con más alegría y ya, por debajo del 60%, barrer todos los dólares que puedas", sentenció el economista.

En ese sentido aconsejó "comenzar a comprar tímidamente. Puede bajar más porque el gobierno viene subiendo la tasa de política monetaria, que pasó del 38% al 42,5% anual, y que en breve podría elevarla al 45,0% anual. Esto genera un escenario de iliquidez que haría retroceder al dólar bolsa a una brecha menor a la actual. Recordar que el dólar oficial está subiendo a un ritmo del 3,5% mensual a partir de marzo, los valores expresados más arriba cambian constantemente a la suba".

Respecto al dólar blue, Di Stéfano afirmaba: "Es un mercado más pequeño, con menos volumen y nada de transparencia. Es un mercado que sube rápido y baja lento. Su precio lentamente se irá acomodando al valor del dólar bolsa. Por ahora, los que tienen dinero blanco tendrán el privilegio de comprar a precios más bajos, al que me parece bien, por algo pagan impuestos", agregó.

Luego de las versiones de nuevas retenciones a las exportaciones, dijo en Twitter que la suba "dejará sin duda una caída en los ingresos de dólares".

"Sin duda que caerán los ingresos de dólares, y este será un problema para el Banco Central. Alerta dólar blue", señaló.

Para el analista financiero, "el dólar oficial seguirá aumentando muy poco", lo que "va en detrimento del productor".

"El dólar solidario está por encima del dólar bolsa, deberían eliminar algún impuesto, a mi juicio deberían sacar el anticipo de Ganancias. De esa forma el solidario quedaría en $ 141,56. El Banco Central no se anima a eliminarlo porque teme que con ese precio salgan aviones muy llenos al mundial de Qatar. Eso también quiere decir que el dólar oficial que rige las exportaciones de $108,89 está regalado para la importación y que saca a muchos productos del mercado para exportar. La hipocresía del Gobierno en este tema alarma", amplió Di Stefano.