Gordo de Navidad 2025: premio mayor, fecha del sorteo y cuánto cuestan los billetes

El premio principal alcanza los $800 millones y el plazo para cobrar las recompensas se extenderá hasta fines de enero de 2026.

El sorteo se realizará este viernes por la noche y pondrá en juego un pozo superior a los $1.750 millones, con venta de fracciones en agencias bonaerenses y transmisión en vivo.

El viernes 26 de diciembre se realizará una nueva edición del Gordo de Navidad , uno de los sorteos más importantes del calendario anual de la Instituto Provincial de Lotería y Casinos . El pozo total anunciado supera los 1.750 millones de pesos , con un premio principal de $800 millones .

De acuerdo con la información oficial, los billetes se emiten mediante terminal electrónica , lo que permite a los apostadores elegir cualquier número disponible en agencias habilitadas de toda la provincia de Buenos Aires. La venta comenzó el 27 de octubre y continúa hasta el día del sorteo.

El acto se llevará a cabo a las 21 horas en el Salón de Sorteos del organismo y contará con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube. Finalizado el sorteo, la nómina completa de ganadores será publicada en el sitio web de la lotería.

El pozo total asciende a $1.755.750.000 . Además del premio mayor de $800.000.000 , se destacan los siguientes montos, siempre correspondientes al billete completo :

También se otorgarán premios por aproximaciones y terminaciones hasta la quinta posición. Para estos casos, se tomará como referencia el 00000 como número menor y el 99999 como número mayor.

El primer premio estará compuesto por los números del 00000 al 99.999, con un máximo de 10 apuestas por número. El valor total del billete completo es de $50.000, mientras que cada fracción cuesta $5.000.

Desde el organismo precisaron además que el plazo para cobrar los premios se extiende hasta el 27 de enero de 2026. Los billetes se entregan con un porta-billete especial, diseñado para protegerlos del calor y de la exposición solar.

Antecedentes del sorteo

En la edición 2024, el Gordo de Navidad provincial tuvo un premio mayor de $500 millones y repartió un total de $1.074 millones en distintas categorías. Según datos oficiales, se comercializó el 95% de los billetes disponibles.

El premio principal fue para un billete entero vendido en Vicente López, con el número 81476, mientras que el segundo premio —de $150 millones— se vendió en Mar del Plata, con el número 99556. El tercer premio, correspondiente al 64208, fue fraccionado entre varios apostadores.

Otros sorteos navideños

En paralelo, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires realizará este sábado el sorteo navideño La Grande, que tendrá como premio principal 500 mil dólares, además de más de $220 millones en premios adicionales.

Los billetes pueden adquirirse de manera online o presencial. La fracción tiene un valor de $7.000 y el billete entero cuesta $35.000. El segundo premio será de $100 millones, el tercero de $80 millones, y habrá recompensas escalonadas hasta el vigésimo lugar, además de premios por terminaciones.

Por su parte, la Lotería de Córdoba también celebrará su Gordo de Navidad el 26 de diciembre, con sorteo previsto para las 21 horas en la capital provincial y acceso libre y gratuito.

En ese caso, el premio mayor será de $650 millones. La fracción cuesta $7.500, mientras que el billete completo -integrado por 20 fracciones- tiene un valor de $150.000.