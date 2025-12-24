El urgente anuncio de ANSES antes que termine el año

La entidad previsional alertó sobre maniobras fraudulentas frecuentes durante las fiestas y dio consejos para cuidar los datos personales.

Durante las últimas semanas, aumentaron las consultas y reclamos vinculados con intentos de estafa dirigidos a personas que reciben prestaciones por parte de ANSES . Frente a ese escenario, el organismo decidió reforzar su mensaje preventivo.

La advertencia busca evitar pérdidas económicas y el uso indebido de la información sensible de los beneficiarios. Lo esencial es recordar cómo actúa la institución y cuáles son los únicos medios válidos para realizar los trámites o las denuncias.

Desde el organismo confirmaron la circulación de mensajes falsos enviados por teléfono, correo electrónico y redes sociales. En esos contactos, los estafadores se hacen pasar por personal oficial y prometen supuestos beneficios económicos, especialmente en fechas festivas .

ANSES reiteró que nunca solicita claves, números bancarios ni datos personales a través de llamados, mails, mensajes de texto o plataformas digitales no oficiales. Cualquier comunicación que incluya pedidos de ese tipo debe considerarse fraudulenta y descartarse de inmediato .

También se advirtió sobre publicaciones que redirigen a formularios externos o enlaces que imitan la estética institucional. Toda información confiable se publica únicamente en la página web oficial del organismo . Las autoridades explicaron que estas maniobras buscan aprovechar la expectativa por cobros extra o pagos especiales.

Canales oficiales de comunicación de ANSES

Para reportar intentos de estafa, existen distintas opciones. Una de ellas es la plataforma digital "mi ANSES", donde se puede ingresar a la parte de denuncias y reclamos para completar el formulario correspondiente.

Otra opción es acercarse de manera presencial a la sede ubicada en Avenida Paseo Colón 329, quinto piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o también ir a la oficina más cercana según el domicilio del denunciante. Quienes prefieran un trámite escrito pueden enviar una nota por correo postal a la misma dirección, indicando los datos del hecho y cualquier información relevante que ayude a identificar la maniobra.

Además, continúa habilitada la línea telefónica 130, donde se brinda atención para consultas generales y orientación sobre cómo proceder ante situaciones sospechosas.

Desde ANSES remarcaron la importancia de la prevención y la información clara como herramientas centrales para evitar engaños.