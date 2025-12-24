Durante las últimas semanas, aumentaron las consultas y reclamos vinculados con intentos de estafa dirigidos a personas que reciben prestaciones por parte de ANSES. Frente a ese escenario, el organismo decidió reforzar su mensaje preventivo.
El urgente anuncio de ANSES antes que termine el año
La entidad previsional alertó sobre maniobras fraudulentas frecuentes durante las fiestas y dio consejos para cuidar los datos personales.
La advertencia busca evitar pérdidas económicas y el uso indebido de la información sensible de los beneficiarios. Lo esencial es recordar cómo actúa la institución y cuáles son los únicos medios válidos para realizar los trámites o las denuncias.
Alerta de ANSES por estafas
Desde el organismo confirmaron la circulación de mensajes falsos enviados por teléfono, correo electrónico y redes sociales. En esos contactos, los estafadores se hacen pasar por personal oficial y prometen supuestos beneficios económicos, especialmente en fechas festivas.
ANSES reiteró que nunca solicita claves, números bancarios ni datos personales a través de llamados, mails, mensajes de texto o plataformas digitales no oficiales. Cualquier comunicación que incluya pedidos de ese tipo debe considerarse fraudulenta y descartarse de inmediato.
También se advirtió sobre publicaciones que redirigen a formularios externos o enlaces que imitan la estética institucional. Toda información confiable se publica únicamente en la página web oficial del organismo. Las autoridades explicaron que estas maniobras buscan aprovechar la expectativa por cobros extra o pagos especiales.
Canales oficiales de comunicación de ANSES
Para reportar intentos de estafa, existen distintas opciones. Una de ellas es la plataforma digital "mi ANSES", donde se puede ingresar a la parte de denuncias y reclamos para completar el formulario correspondiente.
Otra opción es acercarse de manera presencial a la sede ubicada en Avenida Paseo Colón 329, quinto piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o también ir a la oficina más cercana según el domicilio del denunciante. Quienes prefieran un trámite escrito pueden enviar una nota por correo postal a la misma dirección, indicando los datos del hecho y cualquier información relevante que ayude a identificar la maniobra.
Además, continúa habilitada la línea telefónica 130, donde se brinda atención para consultas generales y orientación sobre cómo proceder ante situaciones sospechosas.
Desde ANSES remarcaron la importancia de la prevención y la información clara como herramientas centrales para evitar engaños.
