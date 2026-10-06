Paramount oficializó la adquisición de Warner Bros. Discovery por un monto de u$s81.000 millones. La megaoperación concreta la fusión que dará nacimiento a una nueva potencia del entretenimiento en Hollywood, la cual operará bajo la denominación Skydance.
Nace un nuevo gigante en Hollywood: Paramount compró Warner Bros por u$s81.000 millones y la fusión se llamará Skydance
La fusión une marcas como HBO Max y Harry Potter con Paramount+ y The Godfather. David Ellison dirigirá la nueva compañía junto a Ynon Kreiz.
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Cabe precisar que la fusión reúne bajo un mismo grupo a HBO Max, películas como "Harry Potter" o "Sinners", y canales como CNN con Paramount+, CBS y "The Godfather".
David Ellison, consejero delegado, subrayó en un comunicado que "hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria". Ellison dirigirá la compañía junto a su nuevo codirector ejecutivo, Ynon Kreiz.
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