SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
6 de octubre 2026 - 11:46

Nace un nuevo gigante en Hollywood: Paramount compró Warner Bros por u$s81.000 millones y la fusión se llamará Skydance

La fusión une marcas como HBO Max y Harry Potter con Paramount+ y The Godfather. David Ellison dirigirá la nueva compañía junto a Ynon Kreiz.

Fusión millonaria: Paramount adquirió Warner Bros. Discovery por u$s81.000 millones, creando un nuevo gigante en Hollywood.

Fusión millonaria: Paramount adquirió Warner Bros. Discovery por u$s81.000 millones, creando un nuevo gigante en Hollywood.

Paramount oficializó la adquisición de Warner Bros. Discovery por un monto de u$s81.000 millones. La megaoperación concreta la fusión que dará nacimiento a una nueva potencia del entretenimiento en Hollywood, la cual operará bajo la denominación Skydance.

Cabe precisar que la fusión reúne bajo un mismo grupo a HBO Max, películas como "Harry Potter" o "Sinners", y canales como CNN con Paramount+, CBS y "The Godfather".

Informate más

David Ellison, consejero delegado, subrayó en un comunicado que "hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria". Ellison dirigirá la compañía junto a su nuevo codirector ejecutivo, Ynon Kreiz.

Noticia en desarrollo.-

Te puede interesar

Otras noticias