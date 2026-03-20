El riesgo país se mantiene arriba de 600 puntos básicos, pero el S&P Merval opera en leve alza + Seguir en









La última rueda de la semana tiene como fondo, una vez más, el conflicto de la guerra en Medio Oriente que parece estar lejos de una solución.

Semanas convulsionadas en los mercados por la guerra en Medio Oriente. Depositphotos

El S&P Merval sube, pero los bonos soberanos operan negativo la última jornada de la semana y el riesgo país se sostiene por encima de los 600 puntos básicos. A partir del recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente y la suba generalizada del petróleo, los mercados globales vuelven a acusar el impacto.

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A nivel local, los títulos en dólares anotan bajas de hasta el 1% de la mano del Bonar 2041. A este le siguen el Global 2041 (-1%) y el Bonar 2035 (-0,9%), mientras que en el otro extremo, el Global 2046 avanza 1%. En este contexto, el riesgo país avanza 0,5% a 605 puntos básicos y se acerca a su récord anual.

En la jornada previa se conoció, a nivel local, que el superávit comercial se redujo a u$s788 millones en febrero, el nivel más bajo en nueve meses. La merma se produjo tanto por una contracción en las exportaciones, como por un repunte de las importaciones.

La guerra en Medio Oriente dispara el crudo y golpea a Wall Street El pasado jueves, los mercados globales sufrieron un nuevo golpe tras confirmarse ataques directos contra infraestructuras energéticas clave en Medio Oriente.

"El impacto en el yacimiento de gas South Pars, ha catapultado los precios del petróleo y profundizado el temor a un desabastecimiento a escala mundial. En este escenario de alta tensión bélica, que marca una grave escalada en el enfrentamiento entre Irán y la alianza conformada por Estados Unidos e Israel", revelaron desde Wise Capital.

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