Donald Trump patea el tablero y reconfigura expectativas en criptos, Wall Street y Polymarket

Según los datos de la web de contratos inteligentes, Joe Biden no tiene chances contra Trump , algo que también se ve reflejado en el aumento de las apuestas que dan por hecho (67%) que el actual presidente declina su candidatura a la reelección en julio. Así, el magnate patea el tablero inversor y modifica las expectativas, pues ven en el candidato republicano un abrebocas para los activos de riesgo, como las criptomonedas.

Wall Street: qué analiza el mercado

Cabe destacar que hasta este viernes, se han apostado un total de u$s287, 7 millones en el contrato inteligente de elección presidencial de Polymarket. Esto configura un récord para los mercados de predicción basados en criptos.

Esta semana, Trump le hizo llegar un mensaje a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), de que no baje la tasa de interés antes de las elecciones de noviembre. Esto porque, de hacerse un recorte, favorecería al candidato demócrata. En ese contexto, también se abre otro frente para los inversores y surge la duda de cuándo llegará la primera baja.

Ignacio Sniechowski, Head of Equity del Grupo IEB, explica en charla con Ámbito que, estima que la Fed seguirá "más o menos el mismo plan que ha venido ejecutando". Sin embargo, opina que el ciclo de subas en las tasas ya concluyó y es probable que pronto comience el de bajas. "Es muy posible que este año veamos una disminución si los datos de inflación respaldan esta decisión. En el futuro cercano, se espera una tendencia a la baja en las tasas".

Una agenda proteccionista

Sniechowski destaca que a pesar de ser visto como un líder liberal, Donald Trump siempre ha mostrado una agenda "algo proteccionista con relación a la economía de EEUU". Para el estratega, esto sugiere que, en su histórica rivalidad con China, es probable que enfoque su atención en sectores como semiconductores, tecnología de la información, tecnología militar e inteligencia artificial (IA), por lo que "estas industrias podrían beneficiarse significativamente".

Para el analista, con un ciclo de tasas decrecientes y el consiguiente abaratamiento del crédito, se crea un escenario más favorable para las empresas de pequeña y mediana capitalización (Small Caps). "Esto hace que el Russell 2000 (o su ETF, el IWM) sea particularmente interesante", comparte. Algo de lo que el mercado ya ha sido testigo en las últimas semanas, con una notable recuperación de este índice en comparación con otros índices del mercado.

Russell 200.jpeg Performance del Russell 2000 en los últimos días.

Emilse Córdoba, directora de Bell Bursátil, opina que es un buen momento para tener estrategias más defensivas y, "teniendo en cuenta las subas de los activos ligados a alta tecnología e inteligencia artificial", le resulta que el actual, es "un buen momento para ir realizando ventas parciales" de esos papeles. "En este rubro, el principal factor a tener en cuenta es el posible enfriamiento en la relación de Trump con China, y por añadidura la falta de apoyo a Taiwán", desliza la analista.

Inversores, ¿momento de sumar criptomonedas al portafolio?

Y es que, tal como explica Córdoba, las declaraciones de Trump, así como sus decisiones, como la de elegir a Vance como su vice, la continuidad de Jerome Powell al frente de la Fed hasta el vencimiento de su mandato, para que luego proponer al CEO del JPMorgan, Jamie Dimon, podrían favorecer un cambio en las estrategias que se verían atraídas a "los rubros más financieros como Bitcoin y los capitales de riesgo".

Iñaki Apezteguia, co-founder de Crossing Capital, analiza que durante la campaña presidencial, Trump ha mostrado un fuerte apoyo al Bitcoin, expresándolo en varios mítines y reuniones con líderes de la industria minera de criptos".

Apezteguia indica que Trump busca que EEUU lidere el escenario geopolítico cripto, "superando a las iniciativas de Asia, especialmente China". Por ello, aboga por apoyar la industria minera, construir infraestructura cripto y retener empresas estadounidenses en el país para fortalecer el ecosistema cripto.

Además, destaca que Trump se opone firmemente al lanzamiento del CBDC (Central Bank Digital Currency), destacando sus implicaciones de privacidad y control gubernamental. Y es que, en una gran jugada, el Partido Republicano ha incluido las criptomonedas como parte de su plataforma política, indicando un respaldo continuo a las políticas afines. Por lo que el futuro de Bitcoin y las criptomonedas luce prometedor bajo la presidencia de Trump.

Polymarket Data.jpeg

Para el experto cripto, la combinación de una postura favorable hacia la desregulación, la aceptación de ETFs de spot y una actitud abierta hacia la innovación podría crear un entorno extremadamente positivo para ese ecosistema. Sostiene que los proyectos más grandes como Bitcoin y Ethereum, junto con otros proyectos prometedores como Solana, Avalanche y Chainlink, están bien posicionados para beneficiarse de estos cambios.

"Esto, a su vez, podría marcar el camino para un crecimiento generalizado y potencialmente desencadenar el próximo bull market en el espacio cripto", concluye.

Sobre PolyMarket y sus predicciones, acertadas o no, Apezteguia opina que, las plataformas de mercados de predicción "no dejan de ser un pálpito". No obstante, los defensores argumentan que estos espacios incentivan a los usuarios a invertir dinero en sus predicciones, lo que los motiva a investigar exhaustivamente y a expresar sus opiniones de manera objetiva.

Esto podría hacer que los pronosticadores en estos mercados sean más confiables que los encuestadores tradicionales o los expertos del sector, ya que su interés financiero está directamente vinculado a la precisión de sus predicciones.